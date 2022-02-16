29 هدفاً تشعل الإثارة في افتتاحية «ذهبية البولو»

دبي (الاتحاد)

شهدت ضربة البداية لكأس دبي الذهبية للبولو، في نسختها الـ13 المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، 29 هدفاً في أول مباراتين بالبطولة، حيث فاز الحبتور بطل الكأس الفضية على غنتوت حامل اللقب بفارق هدف 8-7، فيما فاز زيدان على بنجاش 8-6.

أما عن تفاصيل المواجهة المثيرة بين الحبتور بقيادة محمد الحبتور وغنتوت بقيادة يوسف بن دسمال، فنجح الحبتور في إنهاء الشوط الأول 2-1، وعزز فوزه في الشوط الثاني بإضافة هدفين ويوسع الفارق إلى 3 أهداف.

وتغيرت النتيجة مرة أخرى في الشوط الثالث، وسجل باوتيستا هداف المباراة وفريق الحبتور هدفين ليرفع 6 أهداف، ويعود غنتوت من بعيد ويسجل ماركوس ارايا ثلاثية ليضيق الفارق إلى هدفين فقط، ويستمر تفوق الحبتور في الشوط الرابع، ويحرز باوتيستا هدفي فريقه السابع والثامن وهدفه الخامس، فيما توقف رصيد غنتوت عند 4 أهداف.

ويشهد الشوط الأخير نشاطاً لافتاً من فريق غنتوت، ويقود ماركوس ارايا الفريق ويحرز ثلاثة أهداف لفريقه، رافعاً رصيد غنتوت إلى 7 أهداف، إلا أنه لم ينجح في التعادل ليحسم الحبتور المواجهة لمصلحته 8-7.

وأرجع محمد الحبتور فوز فريقه إلى احترام قوة المنافس وتقدير مكامن القوة لدى اللاعبين والخيول أيضاً، وقال:«نحن سعداء طبعاً لأننا تجاوزنا أول عقبة، وفريق غنتوت قوي ومحترم وحامل اللقب ولديه خيول جيدة، واعتمدنا على حيوية الشباب وصغر سن لاعبينا ولديهم الرغبة في الفوز، واستوردنا خيولاً جيدة هذا العام لا تقل قوة عن خيول أفضل الفرق.

وحقق فريق زيدان بقيادة عمرو زيدان فوزاً غالياً على فريق بنجاش 8-6، في مباراة قوية بادر فيها فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش بالتقدم بهدفين دون رد، ومع نهاية الشوط أحرز زيدان هدفه الأول، وفي الشوط الثاني نجح زيدان في التقدم 3-2 بعدما سجل من ضربتي جزاء.

وفي الشوط الثالث يلجأ بنجاش للعب المفتوح ويضغط بقوة ويحرز 3 أهداف تباعاً، وينجح في إيقاف زحف زيدان لينتهي الشوط بنتيجة 5-3 لمصلحة بنجاش، فيما انتهى الشوط الرابع بتعادلهما 5-5، إلا أن الشوط الخامس والأخير جاء ليحسم المباراة ويفض الاشتباك بينهما، بفضل المتألق توماس بانيللو نجم زيدان وهداف المباراة «5 أهداف»، الذي أحرز ثلاثية رائعة من 3 ضربات جزائية، بينما أضاف بنيامين بانيللو هدف فريقه السادس لتنتهي المباراة لمصلحة زيدان 8-6.

وأعرب عمرو زيدان عن سعادته بالفوز رغم عدم رضاه عن مستواه حتى الآن، مشيراً إلى أن وزنه يحد من حركته، ولا يزال ثقيل الحركة، ولكن الفوز كان مهماً لنا في بداية المشوار، مؤكداً أن يكون المستوى أكثر قوة في المباريات المقبلة، وستستمتع الجماهير بعروض غاية في القوة والإثارة وبامتياز.