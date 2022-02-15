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الرياضي
لبنان ينهي «المغامرة الصومالية» في «السلة العربية»
لبنان ينهي «المغامرة الصومالية» في «السلة العربية»
15 فبراير 2022 22:02

علي معالي (دبي)


أنهى المنتخب اللبناني المغامرة الصومالية في البطولة العربية لكرة السلة للرجال، حيث استطاع الفوز 87 / 72، بالدور قبل النهائي للبطولة المقامة حالياً على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وبذلك يلعب الفريق الصومالي على الميدالية البرونزية في الرابعة عصراً وقبل لقاء نهائي البطولة مساء غدٍ الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها هذا المنتخب العائد للبطولات العربية بعد 17 عاماً، على هذا المركز بين الأربعة الكبار على مستوى الوطن العربي.
انتهى الربع الأول من اللقاء بتقدم لبنان بفارق نقطتين وبنتيجة 24- 22، وهو ما يؤكد على تقارب المستوى بينهما، ونجح الفريق اللبناني بفارق خبراته الكبيرة في إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق 7 نقاط «48 - 41»، ورغم ذلك كان الفريق الصومالي نداً قوياً، وحافظ المنتخب اللبناني على تقدمه في الربع الثالث 68 - 54، وفي الرابع والأخير 87 - 72.
كانت لياقة الفريق الفائز عاملاً مهماً في تحقيق الفوز على فريق كافح من البداية، وسط الظروف الصعبة التي عانى منها، حيث لم يتدرب الفريق مكتملاً سوى مرتين فقط في دبي لتجميعهم من 3 دول مختلفة «أميركا وكندا والصومال»، ومع ذلك استطاعوا نيل احترام الجماهير التي تابعت البطولة.
وتصدر جاد خليل قائمة هدافي منتخب لبنان بـ 16 نقطة وأمير سعود 15 نقطة وهايك جوكوشان 15 نقطة ويوسف خيال 13 نقطة، وفي المقابل تصدر أحمد جمعة عدين قائمة هدافي الصومال والمباراة برصيد 28 نقطة، ليتوج بلقب أحسن لاعب وللمرة الثانية على التوالي، حيث فاز بلقب الأفضل في المباراة الماضية أمام المنتخب الليبي.

البطولة العربية لكرة السلة
لبنان
الصومال
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