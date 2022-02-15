كلوب يجهز هندرسون لمواجهة إنتر ميلان

لندن (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

قلل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، من المخاوف بشأن حالة قائده جوردان هندرسون، قبل المواجهة على ملعب إنتر ميلان الإيطالي غداً الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعرض هندرسون لإصابة بسيطة في الظهر خلال المباراة أمام كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وغاب عن فوز فريقه ليفربول على ليستر سيتي بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن كلوب أكد أن هندرسون سيكون جاهزاً للمواجهة أمام إنتر ميلان غداً.

وقال كلوب اليوم الثلاثاء: هندو بخير، لقد تعرض لكدمة في ركبته، اليوم كان اليوم الثاني في عملية التعافي للكثير من اللاعبين.

وأضاف: لقد عاد الأسبوع الماضي، ركبته خلال المباراة لم تكن بحالة جيدة، الجرح صعب، أشبه بالشفتين، لكن بخلاف ذلك هو بخير.