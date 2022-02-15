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الرياضي
7 دراجين يمثلون «الإمارات» في «الطواف العالمي»
7 دراجين يمثلون «الإمارات» في «الطواف العالمي»
16 فبراير 2022 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات عن تشكيلته التي ستشارك في طواف الإمارات، والذي يعدّ أول الأهداف الكبرى لفريق الإمارات لهذا العام.
وتتضمن التشكيلة 7 دراجين يطمحون إلى تحقيق نتائج متقدمة على أرض الفريق، وذلك بعد الأداء القوي الذي قدَّمه تادي بوجاتشار في طواف الإمارات 2021، وتمكَّن بفضله من الفوز بلقب السباق، قبل أن يحقق فوزه الثاني في جولة فرنسا في وقت لاحق من ذلك العام.
يقام طواف الإمارات لهذا العام بين 20 و26 فبراير الجاري، ويتضمن 7 مراحل، 4 منها تقام على مسارات مستوية، إضافة إلى سباقين جبليين، وسباق للأفراد ضد الزمن. 
وسيشارك فريق الإمارات بتشكيلة قوية ودينامية بقيادة تادي بوجاتشار، حيث سيتولى قيادة جهود الفريق للفوز بلقب التصنيف العام، إلى جانب زميله فيرناندو جافيريا المتخصص بسباقات السرعة، والذي يأمل عن يقدم أداء قوياً شبيهاً بأدائه في جولة عُمان، والذي مكَّنه من الفوز بإحدى مراحلها.
يقود التشكيلة مدير الفريق يوكسان فيرنانديز، إلى جانب المديرين الرياضيين أندريه هاوبتمان (سلوفينيا) وماركو مارزانو (إيطاليا)، وتتضمن كلاً من خواو ألميدا (البرتغال)، وجورج بينيت (نيوزلندا)، وميكيل بيرج (الدنمارك)، وفيرناندو جافيريا (كولومبيا)، ورافال مايكا (بولندا)، وتادي بوجاتشار (سلوفينيا)، وماكسيميليانو ريتشيزي (الأرجنتين).
وتعليقاً على مشاركته في طواف الإمارات، قال تادي بوجاتشار: «أتطلع بحماس إلى انطلاق الموسم، فقد كانت الأشهر الماضية مثالية على الرغم من الانتكاسة التي تعرضت لها بسبب إصابتي بكوفيد-19، إلا أن ذلك لم يعرقل استعداداتي لهذا الموسم، وأشعر الآن أنني في أفضل حال، أنا واثق من قدرتي على قيادة التشكيلة في طواف الإمارات، وسيكون زميلي جواو إلى جانبي، وهو يتمتع بقدرات كبيرة وتدربنا معاً كثيراً في الآونة الأخيرة، وسأكون سعيداً إذا ما تمكَّن من تحقيق الفوز، كما يتمتع رافال مايكا بقدرات مذهلة، وسنتعاون جميعاً معاً لندافع عن لقب طواف الإمارات».
وأضاف بوجاتشار: «سيكون السباق ضد الزمن أهم مراحل طواف الإمارات، تليه المرحلتان الجبليتان اللتان تنتهيان في جبل جيس وجبل حفيت، ومع ذلك، ستخوض تشكيلتنا جميع السباقات بعزيمة وقوة، فكل شيء يمكن أن يحدث في أي مرحلة، كما حصل العام الماضي حين واجهنا رياحاً شديدة منذ اليوم الأول. أما الآن فأتطلع إلى انطلاق طواف الإمارات الذي سيكون حماسياً وممتعاً».

فريق الإمارات للدراجات
فريق الإمارات
تادي بوجاتشار
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