19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
أروابارينا يرفع شعار «الباب المفتوح» لزيادة حماس لاعبي «الأبيض»
أروابارينا
16 فبراير 2022 01:15

معتز الشامي (دبي)

ظهر الأرجنتيني أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني، في مدرجات ملعب مباراة الوصل والشارقة في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ليتابع عن قرب أداء اللاعبين ويقف على مستويات الدوليين، كما أرسل جهازه المعاون لمتابعة مباراة الوحدة وبني ياس في نفس المسابقة، وهو ما يعكس «الفكر الجديد» في الجهاز الفني لـ«الأبيض»، والذي سيعتمد على التقارب مع اللاعبين ومتابعتهم في المباريات.
ويرفع المدرب شعار «الباب المفتوح» أمام جميع اللاعبين وفق أدائهم خلال المسابقات المحلية، وهو ما كان يعيب مارفيك في مسيرته مع المنتخب، حيث كان يغيب عن المتابعة الميدانية، مع تمسكه بالبقاء والإقامة في هولندا برغم التزامه بالتواجد لمتابعة المباريات بالدوري المحلي في بدايات مسيرته مع المنتخب الذي تولى قيادته في ديسمبر 2020 فترة الولاية الثانية بعد رحيله قبلها بعام.
وكان مارفيك يرفض ضم وجوه جديدة ويتمسك بالعناصر الأساسية الثابتة في تشكيلته، وسيختلف الأمر مع أروابارينا الذي يتواجد في الدولة منذ أكثر من 8 أشهر ويتابع مباريات الدوري المحلي، بالإضافة لمباريات المنتخب ويعرف جميع اللاعبين، فضلاً عن فلسفته التدريبية التي تهتم بمنح الفرصة للعناصر الشابة، والمزج ما بين الخبرة والشباب في التشكيلة.
ولن يتنازل رودولفو عن سياسة العمل عن قرب مع اللاعبين الدوليين وأجهزتهم الفنية، وهو ما أكد عليه على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن توليه المسؤولية خلفاً لمارفيك، حيث أكد في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أنه سيحرص على المتابعة الدقيقة لجميع اللاعبين، كما سيهتم بالتواصل مع الأجهزة الفنية والإدارية للأندية التي تصدر اللاعبين الدوليين للمنتخب، فضلا عن الزيارات الميدانية للوقوف على التدريبات والتحضيرات للاعبين أنفسهم في أنديتهم.
وسيكون من بين أهداف أروابارينا ضرورة تحسين ترتيب المنتخب الوطني في التصنيف العالمي، لما له من فوائد وإيجابيات على المدى البعيد، ما يعني الاهتمام بخوض التجارب الودية مع المنتخبات الأعلى ترتيباً، وهو ما كان يتهرب منه الأجهزة الفنية السابقة خلال السنوات الخمس الأخيرة تقريباً.
وتراهن لجنة المنتخبات على المدرب الشاب، صاحب النجاحات المحلية مع الوصل وشباب الأهلي، والمتوج كمدرب بلقب الدوري الأرجنتيني سابقا، حيث يرغب صاحب الـ46 عاماً، في صنع بصمة خاصة به في مسيرته الأولى في قيادة المنتخبات الوطنية، بعدما كان قد قرر عدم الاستمرار في تدريب الأندية، وتمسك بالظهور مدرباً للمنتخبات قبل أن يستقر على قيادة منتخبنا الوطني.
وتفيد المتابعات أن اجتماعاً سيعقد قريباً لحسم ملف توقيت وتفاصيل معسكر المنتخب في مارس المقبل، استعداداً لمواجهتي العراق وكوريا الجنوبية في ختام مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، والتي يحل فيها منتخبنا بالترتيب الثالث للمجموعة الأولى، ويحتاج إلى 3 نقاط من المباراتين حتى يضمن حسم التأهل للملحق القاري، وسيكون هدف أروابارينا الأول هو ضمان ذلك التأهل، والمنافسة للتأهل للملحق العالمي في يونيو المقبل.
من جانبه، أكد حميد الطاير رئيس لجنة المنتخبات، أن المدرب الأرجنتيني أروابارينا هو الأنسب للمرحلة الحالية للمنتخب، مشيراً إلى ثقة اللجنة فيه وفي جهازه المعاون وحرص الجميع على توفير كل سبل النجاح للمدرب، من أجل تحضير الأبيض بصورة مميزة تليق بالاستحقاقات المقبلة.
وتابع: «قريباً سنضع خطة إعداد كاملة للمنتخب حتى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، كما ستكون هناك تجارب دولية ودية قوية تفيد المنتخب خلال مسيرته الرسمية».

رودولفو أروابارينا
منتخب الإمارات
المنتخب الإماراتي
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©