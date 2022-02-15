مارتينيز يتعهد بظهور «النسخة الجديدة» أمام ليفربول

روما (د ب أ)

يتوقع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أن يبادر فريقه إنتر ميلان بالهجوم خلال المواجهة أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي، غداً الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال مارتينيز الذي لم يسجل أي أهداف حتى الآن في النسخة الحالية من دوري الأبطال: سترون لاعباً نضج بشكل كبير، ستكون مباراة رائعة.

وأضاف: لقد تجاوزنا دور المجموعات وهو أمر مهم بالفعل بالنسبة لنا، الآن أتمنى أن نؤدي بشكل جيد وأن نحاول المضي قدما، وهو حلمنا.

وأثنى مارتينيز على الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، وقال عنه "هو مدرب عظيم" متوقعاً أن يقوم مدرب الخصم بواجباته كاملة أمام إنتر ميلان.

وأوضح مارتينيز: ليفربول لديه العديد من اللاعبين الأقوياء، علينا أن نستعد للمباراة جيداً ونبني على ما حققناه في دور المجموعات لأن هذا سيكون مهماً، هم يهاجمون بكثير من اللاعبين، لديهم مهاجمون غاية في السرعة، علينا أن نتوخى الحذر.