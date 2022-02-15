«التحكيم الرياضي» يستعرض 14 محوراً في دورة المحكمين

دبي (وام)

نظم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي دورة تدريبية للدفعة الثانية للموفقين والمحكمين، بمقره في دبي على مدار 3 أيام، استعرضت 14 محوراً لعدد من الموضوعات القانونية والإجرائية المختلفة الخاصة بالتحكيم الرياضي وكافة مراحله.

وتعددت المخرجات الـ 26 لبرنامج الدورة التي حاضر بها كل من الدكتور جمال السميطي والدكتور معتز عفيفي، وناقشت اختصاصات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وفقاً للقانون الاتحادي رقم 16 لعام 2016، والتعريف بالقانون الرياضي والأنظمة الأساسية، حيث تضمنت المخرجات فهم دور التحكيم الرياضي وأهدافه، وتوضيح دور التحكيم ودور القضاء في المنازعات الرياضية، وكيفية الرد على الدفع بعدم اختصاص المركز، وقاعدة حظر اللجوء للقضاء لنظر المنازعات الرياضية. كما شملت المخرجات كيفية إدارة الخصومة التحكيمية، وكيفية التحقيق في الدعوى وإدارة الجلسات، وكيفية اختيار القاعدة القانونية الصحيحة في المنازعة الرياضية، والتفرقة بين القواعد الداخلية والدولية، وقواعد ليكس اسيبورتيف، والمبادئ القانونية الصادرة من «كاس»، وحالات تطبيق القواعد الدولية في الرياضة على المنازعات الوطنية، وفهم وأهمية الميثاق الأولمبي والقواعد الدولية، ومعرفة الأنظمة المعمول بها من قبل الاتحادات الوطنية، والقوانين الرياضية للألعاب والهيكلة الرياضية.