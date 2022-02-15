19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
«التحكيم الرياضي» يستعرض 14 محوراً في دورة المحكمين
«التحكيم الرياضي» يستعرض 14 محوراً في دورة المحكمين
16 فبراير 2022 01:15

دبي (وام)

نظم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي دورة تدريبية للدفعة الثانية للموفقين والمحكمين، بمقره في دبي على مدار 3 أيام، استعرضت 14 محوراً لعدد من الموضوعات القانونية والإجرائية المختلفة الخاصة بالتحكيم الرياضي وكافة مراحله.
وتعددت المخرجات الـ 26 لبرنامج الدورة التي حاضر بها كل من الدكتور جمال السميطي والدكتور معتز عفيفي، وناقشت اختصاصات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وفقاً للقانون الاتحادي رقم 16 لعام 2016، والتعريف بالقانون الرياضي والأنظمة الأساسية، حيث تضمنت المخرجات فهم دور التحكيم الرياضي وأهدافه، وتوضيح دور التحكيم ودور القضاء في المنازعات الرياضية، وكيفية الرد على الدفع بعدم اختصاص المركز، وقاعدة حظر اللجوء للقضاء لنظر المنازعات الرياضية. كما شملت المخرجات كيفية إدارة الخصومة التحكيمية، وكيفية التحقيق في الدعوى وإدارة الجلسات، وكيفية اختيار القاعدة القانونية الصحيحة في المنازعة الرياضية، والتفرقة بين القواعد الداخلية والدولية، وقواعد ليكس اسيبورتيف، والمبادئ القانونية الصادرة من «كاس»، وحالات تطبيق القواعد الدولية في الرياضة على المنازعات الوطنية، وفهم وأهمية الميثاق الأولمبي والقواعد الدولية، ومعرفة الأنظمة المعمول بها من قبل الاتحادات الوطنية، والقوانين الرياضية للألعاب والهيكلة الرياضية.

الإمارات
مركز التحكيم الرياضي
التحكيم الرياضي
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©