19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
نجوم التنس في ضيافة «إكسبو»
نجوم التنس في ضيافة «إكسبو»
16 فبراير 2022 01:15

دبي (وام)

يستضيف إكسبو 2020 دبي أسبوع التنس العالمي على مدار يومي 19- 20 فبراير الجاري على أرض «إكسبو سبورتس أرينا»، ويتنافس خلاله مجموعة من نجوم ونجمات ورموز رياضة التنس في مباريات ودية، لاستعراض مهاراتهم، وإمتاع زوار الحدث الدولي. 
وتنطلق الفعاليات بمباراة تنس نسائية تتنافس فيها كل من اللاعبتين الدنماركية كارولين فوزنياكي، الحاصلة على 30 لقباً خلال مسيرتها الرياضية، واللاعبة البلجيكية كيم كلايسترز، التي تحمل 52 لقباً، وذلك يوم 19 فبراير الجاري.  وسيجتمع نجوم لعبة التنس معاً عبر عدد من المباريات الودية الترفيهية، حيث ستقام مباراة ودية مزدوجة لفئة الرجال، يتنافس فيها كل من لاعب التنس الأميركي جون ماكنرو، الحاصل على 77 لقباً في الفئة الفردية، واللاعب البريطاني الكندي جريح روسيدسكي، حامل 18 لقباً، منها 15 لقباً في الفئة الفردية، و3 في الفئة المزدوجة، ضد اللاعب الهولندي ريتشارد كرايتشك، الحاصل على 20 لقباً، منها 17 في الفئة الفردية، و3 في الفئة المزدوجة، والأسترالي مارك فيليبوسيس، الذي يحمل 14 لقباً، منها 11 في الفئة الفردية، و3 في الفئة المزدوجة يوم 19 فبراير الجاري.  وتقام في اليوم التالي مباراة ترفيهية لفئة الرجال، بين الإيراني الفرنسي المخضرم منصور بهرامي، واللاعب الفرنسي فابريس سانتورو.

إكسبو
دبي
الإمارات
إكسبو 2020 دبي
إكسبو 2020
إكسبو دبي
إكسبو دبي 2020
معرض إكسبو
التنس
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©