الجزيرة يعود في «ليلة مبخوت»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

نجح الدولي علي مبخوت مهاجم الجزيرة، في فض شراكة صدارة هداف الدوري التاريخي، مع الدولي السابق فهد خميس، عندما أحرز هدف الجزيرة الثاني في مرمى الظفرة خلال المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة لمصلحة «فخر أبوظبي» في اللقاء المؤجل من الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين.

جاء هدف مبخوت من ركلة جزاء ارتكبها ضده الحارس عبدالله سلطان في الدقيقة 48، أمس على استاد حمدان بن زايد، ليصل إلى 176 هدفاً، في 245 مباراة خاضها في المسابقة منذ موسم 2008 - 2009، والهدف هو الخامس لمبخوت الذي خاض هذا الموسم 11 مباراة في البطولة.

وكان ليونارد أوفور مدافع الظفرة تقدم للجزيرة بهدف عكسي في مرماه بالدقيقة 27، قبل أن يأتي هدف مبخوت، الذي حول المباراة إلى حدث تاريخي، وأكد من خلاله عودته لمعانقة الشباك، كما أنه أعاد للذاكرة بداياته عندما قص شريط أهدافه بالمسابقة في مرمي الظفرة بالذات وعلى ذات الملعب، في 26 أبريل 2009، عندما التقى الفريقان في الجولة 18.

وأضاف عمر تراوري هدف الجزيرة الثالث في الدقيقة 93، الذي انتهت عليه المباراة ليفوز «فخر أبوظبي» بثلاثية نظيفة، ويرفع رصيده إلى 26 نقطة محتفظاً بالمركز الخامس، وبفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي الرابع، ويعود بقوة للسباق المحلي بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية، بينما بقي الظفرة على نقاطه الـ10 بالمركز 12، وأصبح موقفه معقداً خاصة أن نقطة واحدة تفصله عن العروبة صاحب المركز 13.

والفوز هو الثامن لـ«فخر أبوظبي» بينما تعد الخسارة هي الثامنة للظفرة، الذي رغم التعزيزات الكبيرة التي قام بها خلال فترة الانتقالات الشتوية لم يتمكن من تحقيق الفوز في الدور الثاني للمباراة الثانية على التوالي.