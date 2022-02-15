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الرياضي
فوز صعب للتونسية أنس جابر في «تنس دبي»
فوز صعب للتونسية أنس جابر في «تنس دبي»
15 فبراير 2022 19:43

 
منير رحومة (دبي)

تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة الـ 10 عالمياً، إلى الدور الثاني من بطولة دبي الدولية للتنس بفوزها على الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 82 عالمياً بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6-2 و2-6 و7-5، وذلك في مباراة ماراثونية استمرت لساعتين و6 دقائق. وعانت التونسية بسبب غيابها الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرضت لها في أستراليا مطلع العام الحالي، قبل أن تستعين بخبرتها وتتأهل إلى الدور الثاني.
وفي المقابل، ودعت المصرية ميار شريف المصنفة 66 عالمياً والتي تشارك ببطاقة دعوة منافسات بطولة دبي الدولية للتنس من الدور الأول، وذلك بعد خسارتها أمام الاستونية أنيت كونتافيت المصنفة الـ 9 عالمياً بمجموعتين نظيفتين تفاصيلها 6-2 و6-3. وعبرت اللاعبة ميار عن سعادتها بالمشاركة في البطولة التي تضم نخبة من أفضل المصنفات على مستوى العالم، مؤكدة بانها خرجت باستفادة كبيرة من مواجهة لاعبة قوية وصاحبة تاريخ وإنجازات، موجهة الشكر إلى اللجة المنظمة على الدعوة، ومتمنية أن تواصل الاحتكاك القوي في بقية مشوار الموسم، بما يضمن الارتقاء بمستواها والتقديم في جدول ترتيب المصنفات، وأشادت ميار بالتطور الذي يعيشه التنس العربي للسيدات وبالنجاحات التي حققتها التونسية أنس جابر بدخولها «توب 10» على مستوى العالم، مضيفة بأن الطموح أصبح كبيراً للنسج على منوالها.

 

بطولة دبي الدولية للتنس
بطولة سوق دبي الحرة للتنس
التنس
انس جابر
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