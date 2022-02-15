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الرياضي
مولر يحذر من عواقب الهزيمة أمام سالزبورج في «الأبطال»
مولر يحذر من عواقب الهزيمة أمام سالزبورج في «الأبطال»
15 فبراير 2022 18:59

سالزبورج (د ب أ)

يعلم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن هيبته ستكون على المحك إذا خسر أمام ريد بول سالزبورج غداً الأربعاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، خاصة أنها ستكون الخسارة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام بوخوم في الدوري.
وشهدت المباراة أمام بوخوم التي خسرها بايرن ميونيخ 2 - 4 أسوأ أداء الفريق تحت قيادة المدير الفني جوليان ناجلسمان، بعد الخسارة بخماسية نظيفة أمام بروسيا مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا في أكتوبر الماضي.
ومع ذلك، مازال بايرن ميونيخ يتصدر للدوري الألماني «بوندسليجا» وأحد المرشحين بالتتويج بلقب دوري الأبطال.
وقال توماس مولر، قائد الفريق في غياب المصاب مانويل نوير، في مؤتمر صحفي: «تضررت صورتنا الذاتية بالفعل، ولكن إذا خسرنا، فإن هيبتنا أيضا ستتضرر». ومن المقرر أن تكون المباراة في سالزبورج كاملة العدد من حيث الجماهير بعد بيع 30 ألف تذكرة، وذلك بعد تغيير في قواعد فيروس كورونا.
وقال مولر، الفائز بدوري أبطال أوروبا في 2013 و2020: «متحمسون للغاية للمباراة. لا نغلق أعيننا، ونقول إنه مجرد حادث ودعونا نمضي قدماً».
وأضاف: «الآن تأتي بداية مرحلة مهمة للغاية».
وتغلب بايرن على سالزبورج 3 - 2 في النمسا، و3 - 1 في ألمانيا في دور المجموعات الموسم الماضي.
وقال المدرب ناجلسمان، إنه لن يغير طريقته في إعداد الفريق عقب الهزيمة أمام بوخوم.
وقال ناجلسمان 34 - عاماً/: «لن أغير نهجي. في أغلب الأحيان نكون قادرين على تسجيل أهداف أكثر، مما نتلقى في شباكنا. الشيء المضحك بشأن كرة القدم أن هذه المحادثات تظهر بعد الهزائم فقط».
وفاز بايرن ميونيخ بمبارياته الست في دور المجموعات، ولكن الإصابات بدأت تضر بالفريق، حيث يغيب عن الفريق ليون جوريتسكا، ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا ونوير.

مونشنجلادباخ
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
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