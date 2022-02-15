نيمار يزين قائمة سان جيرمان أمام الريال

برلين (د ب أ)



ولم يلعب نيمار، الذي بلغ عامه الـ30 مطلع هذا الشهر، منذ تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل في المباراة التي فاز فيها فريقه على سانت إيتيان في نوفمبر الماضي.

ولكن، المهاجم البرازيلي عاد للتدريبات خلال الأسبوع الماضي، وأكد ماوريسيو بوكيتينو أمس الاثنين أنه يدرس ضمه لقائمة الفريق.

وتأكد الآن تواجد نيمار في القائمة، حيث كشف سان جيرمان عن قائمة مكونة من 24 لاعباً استعداداً للمباراة التي تقام اليوم الثلاثاء.

وعلى الأرجح لن يبدأ نيمار، الذي سجل ثلاثة أهداف فقط هذا الموسم، المباراة التي تقام في باريس، حيث قال بوكيتينو: «يجب أن نكون حذرين. في بعض الأحيان ما نريده لا يتناسب مع حقيقة الوضع».

ودخل نيمار القائمة التي تضم أيضا ليونيل ميسي، الذي سجل 26 هدفاً في 45 مباراة شارك بها مع برشلونة أمام ريال مدريد، وكيليان مبابي، الذي ربما يلعب للريال في الموسم المقبل.

وكما كان متوقعاً، فإن سيرخيو راموس لن يكون جاهزاً لمواجهة فريقه القديم، ومع ذلك سيكون بوكيتينو قادراً على الاستعانة بخدمات كيلور نافاس، حارس الريال السابق، كما عاد أندير هيريرا بعد أن غاب عن المباراة التي فاز فيها فريقه على رين يوم الجمعة الماضي، كما عاد أيضاً إدريسا جاي، بعد أن توج ببطولة كأس أمم أفريقيا مع المنتخب السنغالي.

وقبل مباراة الذهاب التي تقام اليوم كان أكبر قلق لدى الريال هي إصابة كريم بنزيمة، ولكن كارلو أنشيولتي، مدرب الريال، ضمه لقائمة المباراة، التي تأكدت أمس الاثنين.