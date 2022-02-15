محمد بن سليم: فولف وهورنر في وئام بعد حرب كلامية

لندن (رويترز)

قال محمد بن سليم الرئيس الجديد للاتحاد الدولي للسيارات لشبكة سكاي سبورتس، إن توتو فولف رئيس مرسيدس وغريمه كريستيان هورنر رئيس رد بول، كانا في حالة مزاجية جيدة وانسجام خلال اجتماع مفوضية فورمولا 1 يوم الاثنين.

واندلعت حرب كلامية بين هذا الثنائي الموسم الماضي، بعد احتدام المنافسة على لقب فورمولا 1 بين لويس هاميلتون سائق مرسيدس وماكس فرستابن سائق رد بول.

وانتهى موسم 2021 بشكل مثير للجدل، عندما قرر مايكل ماسي مدير السباقات السماح بالسيارات التي تفصل بين هاميلتون سائق مرسيدس متصدر سباق أبوظبي ومنافسه على اللقب الهولندي فرستابن سائق رد بول بتخطي السائق البريطاني، قبل انطلاق اللفة الأخيرة بعد خروج سيارة الأمان من الحلبة.

وكان ماسي أبلغ فريق رد بول ببقاء هذه السيارات في أماكنها، قبل أن يتراجع عن قراره.

ونجح فرستابن في تخطي هاميلتون ليحصد اللقب الأول في مسيرته.

وقال مرسيدس إنه لن يطعن على نتيجة السباق الختامي لموسم فورمولا 1.

لكن رغم هذه الأحداث المثيرة، قال بن سليم إن حالة من الوئام والانسجام سادت بين فولف وهورنر في اجتماع يوم الاثنين.

وانتخب الإماراتي بن سليم رئيساً جديداً للاتحاد الدولي للسيارات في ديسمبر الماضي، خلفاً للفرنسي جان تود، ليصبح بذلك أول شخص غير أوروبي يتولى رئاسة الاتحاد المسؤول عن تنظيم بطولات السيارات، ومنها فورمولا 1 وبطولة العالم للراليات وبطولة سباقات القدرة والتحمل.

وقال بن سليم لشبكة سكاي «ساد الانسجام بينهما».

وأضاف مازحاً: ربما كان ذلك بسبب أجواء عيد الحب. جلسا بجوار بعضهما وكانا في حالية مزاجية جيدة.

وخلال الاجتماع الذي ضم جميع الفرق العشرة وممثلي الاتحاد الدولي للسيارات والشركة المالكة للحقوق التجارية، تم التصديق على العديد من التغييرات الخاصة بموسم 2022، ومن بينها إقامة ثلاثة سباقات سرعة بدلاً من ستة.

وأوضح الاتحاد الدولي أن نظام التجارب التأهيلية بإقامة سباقات سرعة، سيكون في جائزة إميليا رومانيا في إيمولا والنمسا والبرازيل.

وكان من المفترض إقامة ستة سباقات سرعة في الموسم الجديد بدلاً من ثلاثة في الموسم الماضي.

لكن فرق مرسيدس ورد بول وفيراري اعترضت على الأمر، وطلبت زيادة سقف الإنفاق للتعامل مع زيادة عدد سباقات السرعة.

وقال الاتحاد الدولي إنه تم الاتفاق على إقامة ثلاثة سباقات بالإجماع.

كما وافقت إدارة فورمولا على زيادة عدد النقاط في سباق السرعة بحد أقصى ثماني نقاط للفائز، على أن يحصل ثامن الترتيب على نقطة واحدة.

ويقام سباق السرعة لمسافة 100 كم يوم السبت، فيما يتم تحديد مراكز الانطلاق لسباق السرعة في تجارب يوم الجمعة.

ووافقت الإدارة على تغييرات رياضية لتفادي تكرار ما حدث خلال جائزة بلجيكا الكبرى في الموسم الماضي، عندما تم منح نصف عدد النقاط للسائقين من الأول وحتى العاشر، بعدما تسبب هطول الأمطار في إكمال الحد الأدنى من اللفات خلف سيارة الأمان.

وسيتم منح النقاط مقارنة بالمسافة المكتملة.