كوزمين الشارقة.. «ملك الشباك النظيفة»!

سلطان آل علي (دبي)

منذ قيادة الروماني أولاريو كوزمين للشارقة، لم يتعرض الفريق لأي خسارة خلال 13 مباراة متتالية في كل البطولات، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 أخرى، ولا أحد يمكنه تجاهل هذا الرقم المميز، ولكن ما حدث على صعيد خط الدفاع هو أمر يستحق الإشارة إليه.

قد لا ينتبه الكثيرون إلى عدد المباريات التي خرج فيها الشارقة دون أن تهتز شباكه بأي هدف مؤخراً، ففي آخر 10 مباريات بكل البطولات، خرج 7 مرات بشباك نظيفة ولم يستقبل سوى في 3 مباريات فقط.

شباك نظيفة أمام أندية قوية وهي الإمارات وبني ياس والعين وشباب الأهلي واتحاد كلباء والظفرة والوصل، في حين أنه استقبل خلال نفس الفترة 5 أهداف منها 2 في كأس الرابطة بمباريات تحديد المراكز غير المهمة.

وقبل فترة كوزمين، لم يتمكن الشارقة من الخروج بشباك نظيفة في 11 مباراة متتالية مع عبدالعزيز العنبري في كل البطولات، كما أن الفريق احتاج إلى 34 مباراة للخروج بإجمالي 7 شباك نظيفة، وهذا إن دل على شيء فهو دليل واضح على التغيير الدفاعي الكبير في الفريق.

وفي مجمل الفترة التي قاد فيها كوزمين الفريق، لم يستقبل سوى 8 أهداف خلال 13 مباراة بمعدل 0.6 هدف كل مباراة، في حين أنه استقبل 23 هدفاً في الـ13 مباراة التي سبقتها بمعدل 1.8 هدف كل مباراة، وهو ما يوازي 3 أضعاف المعدل الحالي للفريق.