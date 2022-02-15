19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
كوزمين الشارقة.. «ملك الشباك النظيفة»!
كوزمين الشارقة.. «ملك الشباك النظيفة»!
15 فبراير 2022 17:30

سلطان آل علي (دبي)
منذ قيادة الروماني أولاريو كوزمين للشارقة، لم يتعرض الفريق لأي خسارة خلال 13 مباراة متتالية في كل البطولات، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 أخرى، ولا أحد يمكنه تجاهل هذا الرقم المميز، ولكن ما حدث على صعيد خط الدفاع هو أمر يستحق الإشارة إليه.
قد لا ينتبه الكثيرون إلى عدد المباريات التي خرج فيها الشارقة دون أن تهتز شباكه بأي هدف مؤخراً، ففي آخر 10 مباريات بكل البطولات، خرج 7 مرات بشباك نظيفة ولم يستقبل سوى في 3 مباريات فقط.
شباك نظيفة أمام أندية قوية وهي الإمارات وبني ياس والعين وشباب الأهلي واتحاد كلباء والظفرة والوصل، في حين أنه استقبل خلال نفس الفترة 5 أهداف منها 2 في كأس الرابطة بمباريات تحديد المراكز غير المهمة. 

وقبل فترة كوزمين، لم يتمكن الشارقة من الخروج بشباك نظيفة في 11 مباراة متتالية مع عبدالعزيز العنبري في كل البطولات، كما أن الفريق احتاج إلى 34 مباراة للخروج بإجمالي 7 شباك نظيفة، وهذا إن دل على شيء فهو دليل واضح على التغيير الدفاعي الكبير في الفريق.
وفي مجمل الفترة التي قاد فيها كوزمين الفريق، لم يستقبل سوى 8 أهداف خلال 13 مباراة بمعدل 0.6 هدف كل مباراة، في حين أنه استقبل 23 هدفاً في الـ13 مباراة التي سبقتها بمعدل 1.8 هدف كل مباراة، وهو ما يوازي 3 أضعاف المعدل الحالي للفريق.

الشارقة
أولاريو كوزمين
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©