الفردان رئيساً لـ «التنسيقية الخليجية» لكرة السلة

علي معالي (دبي)

تم اختيار عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة رئيساً للجنة التنسيقية الخليجية خلال المدة من 2021 حتى 2023، واختيار سالم المطوع الأمين العام للاتحاد الإماراتي أميناً عاماً للجنة التنسيقية الخليجية على تكون دولة الإمارات، هي مقر اللجنة التنسيقية، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية لمنطقة الخليج في دبي.

كما تم تشكيل الأعضاء من وسام عبدالعزيز من مملكة البحرين وغسان طاشكندي (المملكة العربية السعودية) وخلفان الناعبي (سلطنة عمان) ومحمد سعد المغيصيب (قطر) ورشيد العنزي (الكويت).

وألقى عبداللطيف الفردان كلمة رحب خلالها بالحضور وهاجوب أمين عام الاتحاد الدولي عن آسيا، وتم توجيه الشكر للأعضاء السابقين على ما بذلوه من جهد وعمل خلال الفترة الماضية، وأيضاً الشكر إلى اللجنة التنظيمية التي قامت بعمل بطولات فنية وإدارية مختلفة ساهمت في تطوير اللعبة.

وتحدث اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، موجهاً الشكر إلى الاتحاد الآسيوي ممثلاً في رئيسه الشيخ سعود بن علي آل ثاني، وهاجوب الأمين العام على الدعم اللامحدود المقدم للسلة الآسيوية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، وبعدها تم التصويت على هذه الانتخابات.