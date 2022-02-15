إطلاق النسخة الأولى من تحدي جامعة خليفة للدراجات الهوائية

بوظبي (الاتحاد)

أطلق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا النسخة الأولى من تحدي جامعة خليفة للدراجات الهوائية في مسافة 190 كيلو متراً، وانطلق المشاركون من أمام جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة أبوظبي وصولاً إلى جبل حفيت بمدينة العين، وتم تقسيمهم إلى ثلاثة مستويات حسب قدراتهم المهارية والبدنية.

أقيم التحدي في أجواء اتسمت بالجدية والحماس والتنافسية الشديدة، وتبارى المشاركون في إبراز قدراتهم المهارية لتقديم مستويات مميزة، بين أبرز معالم مدينتي أبوظبي والعين، وسط إقبال ومتابعة كثيفة من الجمهور والمتابعين.

يهدف التحدي إلى زيادة الوعي بركوب الدراجات لدى طلاب جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، سواء للرياضة أو كوسيلة للتنقل، نظراً لفوائدها المتعددة للصحة الجسدية والنفسية، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة، واعتبارها وسيلة فريدة لتحسين نمط حياة صحي.

ويعد هذا التحدي ثمرة تعاون بين نادي أبوظبي للدراجات الهوائية وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في يناير الماضي لإطلاق هذه التحدي سنوياً.

وتسعى جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا من خلال إقامة هذا التحدي السنوي إلى اكتشاف المواهب الطلابية في رياضة الدراجات الهوائية ‏من جهة، وإعداد هذه المواهب الشابة في ‏المستقبل للمشاركة في المسابقات الجامعية والمحلية والأنشطة المتعددة لرياضة الدراجات الهوائية في الدولة من جهة ‏أخرى. ‏

من جهته، يحرص نادي أبوظبي للدراجات الهوائية على إقامة السباقات والفعاليات المتنوعة، والتي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على خارطة الرياضة عموماً، ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً، في ضوء توجهات الإمارة كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، وما توفره من إمكانيات لإقامة هكذا سباقات.