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الرياضي
«مونديال العامين»: 75% من «المحترفين» يعارضون
«مونديال العامين»: 75% من «المحترفين» يعارضون
15 فبراير 2022 16:51

باريس (أ ف ب)
تعارض غالبية اللاعبين المحترفين فكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم كل سنتين، وهي الفكرة المقترحة من الاتحاد الدولي «فيفا»، إذ تؤيد نسبة 75% الإبقاء على النظام الحالي كل أربع سنوات، وفق استفتاء أجرته نقابة اللاعبين المحترفين «فيفبرو» ونشر اليوم الثلاثاء.
وأجرت «فيفبرو» الاستطلاع مع أكثر من ألف لاعب كرة قدم محترف حول العالم حيال رغباتهم في مستقبل الروزنامة الدولية التي يود الاتحاد الدولي إصلاحها من أجل تنظيم كأس العالم كل عامين.
وفقًا للدراسة، فإن 77% من اللاعبين الأوروبيين والآسيويين يفضلون إقامة كأس العالم كل أربع سنوات، وما نسبته 63% في القارة الأميركية.
أما بالنسبة للأفارقة، فإن 49% منهم يرغب في الحفاظ على النظام الحالي، بينما ينقسم الآخرون بين إقامة المونديال كل سنتين أو كل ثلاث سنوات.
وقالت النقابة: إن «هناك طلباً في الأسواق الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتقوية المنافسات الدولية»، مضيفة أنها ترغب في تشجيع الاستثمار في المسابقات الإقليمية.
عند سؤالهم عن بطولاتهم المفضلة، اختار 81% من اللاعبين حول العالم الدوريات المحلية أو كأس العالم «في نظامها الحالي الذي يقام كل أربع سنوات».
وقال يوناس باير-هوفمان، أمين عام فيفبرو، في البيان: إن21% فقط من اللاعبين يرون أن أصواتهم مسموعة، وأن رفاهيتهم تحظى بالاهتمام الكافي من قبل الاتحاد الدولي.
ودافع رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو عن اقتراح إقامة المونديال كل سنتين، ويواجه معارضة من اتحادي أوروبا وأميركا الجنوبية والأندية الكبرى، لكنه يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي.

 

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