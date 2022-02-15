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الرياضي
السيتي المرشح الأول للفوز بدوري الأبطال
السيتي المرشح الأول للفوز بدوري الأبطال
15 فبراير 2022 16:35

رضا سليم (دبي)
نشرت مؤسسة "538" المختصة في بيانات كرة القدم والتي تركز على حساب فرص الفرق في الفوز بالمباريات أو البطولات بالاعتماد على البيانات والإحصاءات، توقعاتها بشأن الفائز المحتمل بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وتأتي التوقعات مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا ودخول المسابقة القارية الأم في مراحلها الإقصائية، حيث بدأت شركات الإحصاءات والتحليلات طرح الفرضيات والتوقعات.
ورشحت المؤسسة فريق مانشستر سيتي ليكون الفريق الأوفر حظاً للفوز بالكأس ذات الأذنين هذا العام، وتبلغ فرص "السيتي"، الذي بلغ نهائي النسخة الماضية، في الفوز بدوري الأبطال هذا الموسم، 25%، وجاء بايرن ميونيخ في المركز الثاني برصيد 20%، فيما احتل فريق ليفربول المركز الثالث بـ 14%، ثم أياكس بنسبة 13%، وتشيلسي الخامس 10%، وريال مدريد السادس 4%، ثم باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد بنفس النسبة، وفياريال 2% بالتساوي مع إنتر ميلان.
وتُستأنف اليوم الثلاثاء منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث ينتظر أن تعود الإثارة والتشويق لمحبي كرة القدم في العالم من خلال مباريات ذهاب دور الـ 16 للبطولة، وستقام المواجهات على مدار أسبوعين، حيث ستكون الانطلاقة بـ4 مباريات بداية من اليوم بواقع مباراتين اليوم ومثلهما غداً، فيما تستكمل بقية المباريات الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء أيضاً.
ويستضيف سبورتنج لشبونة البرتغالي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الليلة في المباراة الأولى، وفي الثانية يحل ريال مدريد ضيفاً على باريس سان جيرمان، وتستكمل المباريات غداً الأربعاء حيث يستضيف ريد بول سالزبورج النمساوي نظيره بايرن ميونيخ الألماني، وفي المباراة الثانية يحل ليفربول ضيفاً على إنتر ميلان الإيطالي.

مانشستر سيتي
بايرن ميونيخ
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
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