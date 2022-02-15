اجتماع إدارة نادي الإمارات يجدد دعم «الصقور»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد اجتماع إدارة وشركات نادي الإمارات، على أهمية منح الأولوية للعمل في المرحلة القادمة للفريق الأول واحتياجاته والوقوف خلف «الصقور»، وتوفير جميع عناصر الدعم اللازمة للخروج بصورة طيبة في سلم الترتيب، والتقدم للأمام لإسعاد جماهير النادي التي تنتظر من الإدارة والفريق تقديم الصورة التي تليق باسم النادي.

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة وشركات النادي في بقاعة المغفور له بإذن الله سعود علي مصبح النعيمي بمقر النادي في رأس الخيمة، برئاسة يوسف الله البطران، وبحضور وليد محمد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، والأعضاء خلف سالم بن عنبر، عبد الله إبراهيم الطويل، يوسف علي البلوشي، جمال أحمد القرصي، ثاني سالم الشحي، منصور حسين إبراهيم، شيخة حسين علي آل علي.

ورحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء، وقدم الشكر نيابة عن المجلس إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي، على الدعم الكبير الذي حازه المجلس خلال الفترة الماضية، وعلى التوجيهات الدائمة للإدارة بضرورة الاهتمام والارتقاء بالشباب والرياضة والتطوير من قدراتهم.

وتناول الاجتماع استعراض التقارير الخاصة بمسيرة الفريق الأول والمراحل السنية وألعاب القوى والمالية واللجنة الثقافية والإعلامية والفعاليات النسائية ودراسة الاحتياجات القادمة لتطوير منظومة العمل الإداري بالنادي.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة، بالعمل الكبير على مستوى المراحل السنية وألعاب القوى والإنجازات اللافتة على مستوى النتائج والميداليات، مما يؤكد على المجهود الكبير المبذول من المسؤولين على هذه الفرق والعمل الجاد والمميز، والذي أثمر اختيار ما يقارب 10 لاعبين للمنتخبات السنية لمختلف المراحل وأيضاً صعود فريقي 17 و16 عاماً لكرة القدم لدوري النخبة، وتصدر فريقي 15 و13 عاماً لمجموعتهما في الدوري.

وثمنت الإدارة تحقيق فريق ألعاب القوى حقق المركز الأول في بطولة كأس رئيس الدولة على مستوى الدولة، والإشادة بحرفية واحترافية العمل في المركز الإعلامي، والذي ساهم في إبراز مختلف فعاليات وأنشطة النادي بالصورة المميزة التي ترتقي بالنادي، ووجه الاجتماع رسالة شكر كذلك لفريق سفيرات نادي الإمارات النسائي، برئاسة عارفة الفلاحي والإشادة بالعمل الذي تحقق لغاية الآن، مما يؤكد على الرسالة المجتمعية للنادي ودوره في التفاعل مع مختلف الأحداث والبرامج المتنوعة.

وأوصى الاجتماع على دراسة إنشاء ملاعب فرعية جديدة للفئات السنية، نظراً للأعداد الكبيرة التي تتوافد للتسجيل بالنادي من جميع الفئات السنية شباب وناشئين وأشبال، ودراسة إضافة بعض الألعاب الجديدة في النادي في القريب العاجل لزيادة استقطاب الشباب.

وقال يوسف البطران في ختام الاجتماعات: «الإدارة تسعى إلى وضع أسس وبرامج من أجل النهوض بكافة شؤون النادي، وستكون هناك اجتماعات متواصلة لما فيه خير ومصلحة النادي ومنتسبيه وجماهيره، وأكد يوسف البطران أن أبواب النادي مفتوحة لكل جماهيره ومحبي النادي وفي أي وقت».

وختم: «أشكر زملائي أعضاء مجالس شركات الإدارات على الجهود الكبيرة التي يبذلونها والحضور الفعّال واليومي لمتابعة الأعمال المنوطة بهم، والذي يؤكد على المستقبل المشرق لفرق ومنتسبي النادي».