برنارد: كل شيء تغير في «الملك» مع كوزمين!



مراد المصري (دبي)



أكد البرازيلي برنارد، لاعب الشارقة، أن الأمور تغيرت في صفوف «الملك» منذ تولي الروماني كوزمين مسؤولية تدريب «الملك»، وأن الفريق يحاول تطبيق أفكار المدرب من أجل مواصلة التحسن فيما تبقى من الموسم الحالي، في الوقت الذي جدد فيه التعبير عن سعادته بالتواجد في صفوف الفريق، ونفى قطعاً ما دار عن احتمالية رحيله في الشتاء الماضي.

جاء حديث برنارد مع «الاتحاد» عقب مواجهة الوصل في ذهاب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: كنا نعلم أن لقاء الوصل سيكون صعباً، وهذا الدور من مباراتين، لذلك ندرك أن علينا تقديم أقصى ما لدينا فيهما من أجل التأهل، خصوصاً أن المباراة الأولى كانت أمام منافس يلعب على أرضه، وهو قوي ويمر بلحظة جيدة في الوقت الحالي.

تابع: أعتقد أننا قدمنا أقصى جهدنا، لكننا قادرون على التطور أكثر من أجل الوصول إلى المطلوب للتأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

واعترف اللاعب أن وصول المدرب كوزمين غير الأمور داخل الفريق، وقال: منذ وصول كوزمين تغيير كل شيء، الطاقم تغيير بالكامل وأصبح لدينا أفكار وطرق لعب جديد، لكل مدرب أسلوب مختلف وخاص به، ونحن نتعلم مع كوزمين، ونحاول تنفيذ هذه الأفكار في الملعب، وتابع: في كرة القدم يجب أن تتعلم في كل يوم، ويجب أن نواصل هذا العمل من أجل المزيد من التحسن في المرحلة المقبلة أيضاً.

ونفى اللاعب الأحاديث التي دارت عن رحيله عن صفوف الشارقة في الانتقالات الشتوية، وقال: كل الأمور جيدة معي في نادي الشارقة، وأحاول عكس ذلك بالأداء في الملعب وتقديم أفضل ما لدي.

وتابع: لا، لم يوجد أي شيء خلال الشتاء، وأنا ملتزم بعقدي مع الشارقة، وسعيد هنا.

وفي حديثه عن ناديه السابق إيفرتون الإنجليزي الذي يمر بفترة صعبة حالياً، قال: نعم أعلم جيداً ما يحصل معه، وأنا أشاهد مباريات الفريق وأرى أنه ليس بأفضل أحواله، لكن التغييرات الإدارية والمدرب جاءت في هذا الوقت، والمدرب الجديد فرانك لامبارد بحاجة للوقت من أجل وضع أفكاره في الفريق، وتابع: من الصعب الحديث عن وضعهم الحالي، خصوصاً أنه ما زال لدي أصدقاء هناك، وما زلت أشجع الفريق، وأتمنى له حصد المزيد من النقاط والتقدم في الترتيب.