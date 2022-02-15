الصفاقسي يبدأ حملة الإنقاذ بالتبرعات

دبي (الاتحاد)

أطلق نادي الصفاقسي التونسي حملة لجمع تبرعات مالية من المشجعين ورجال الأعمال المنتمين له، وذلك ضمن مساعيه لتجاوز الضائقة المالية التي يمر بها النادي، وتحمل الحملة شعار «رجعت الروح» لمنح دفعة للفريق، بعد أزمة استمرت لعدة أشهر وأدت إلى استقالة الرئيس السابق للنادي المنصف خماخم وأعضاء مجلس إدارته، وتعيين هيئة تسييرية يقودها المنصف السلامي.

ويسعى السلامي إلى إعادة ترتيب الأمور في النادي، بعد إضرابات للاعبين بسبب تأخر مستحقات مالية، واحتجاجات واعتصامات لعدد من المشجعين في المجمع الرياضي الخاص بالنادي.

وبدأ الفريق بالفعل بتلقي تحويلات مالية من رجال أعمال في العاصمة الاقتصادية صفاقس، وطرحت الإدارة اليوم تذاكر بأسعار مختلفة للجماهير لدعم خزينة النادي.

وكان الصفاقسي فاز أمس الأحد، بشق الأنفس في أولى مبارياته بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية، بتسجيله لضربة جزاء في الوقت بدل الضائع ضد زاناكو الزامبي على ملعب رادس بالعاصمة لتنتهي المباراة بفوز الصفاقسي 1-0.

ويحتل النادي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بالدوري التونسي برصيد 13 نقطة، بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد 16 نقطة.

وكان الصفاقسي قد تعاقد قبل نحو أسبوعين مع المدرب البرتغالي جورج كوستا، ليحل مكان الإيطالي جيوفاني سوليناس.