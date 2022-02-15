21 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
36 ألف درهم جوائز «سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية
36 ألف درهم جوائز «سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية
15 فبراير 2022 14:28

دبي (الاتحاد)
كشف منظمو فعاليات ومنافسات تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، عن الجوائز المخصصة لفئة النخبة المشاركين في السباق المدرج في فعاليات بطولة جران فوندو العالمية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 36 ألف درهم إماراتي.
وبعد الإعلان في فترة سابقة عن إدراج السباق في هذا العام على روزنامة السباقات التأهيلية ضمن بطولة جران فوندو العالمية لموسم 2022، يكمل الدراجون استعداداتهم للمشاركة في هذا التحدي الحماسي، الذي يطوفون خلاله مجموعة من أهم الوجهات في دبي، فيما يخوضون المنافسة لتصدر السباق والظفر بالميدالية الذهبية والمركز الأول، الذي تبلغ قيمة جائزته 10 آلاف درهم إماراتي لكل من فئتي الرجال والسيدات، بفضل صفقة رعاية جديدة مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول لموسم 2022.
كما تنضم الشركة العربية للسيارات، إلى السباق الذي ينطلق السبت المقبل، ويمتد مساره بطول 92 كم، حيث يمر بمجموعة من أجمل المعالم الشهيرة والراقية التي تميز دبي، ومن ضمنها تلال الإمارات ومعرض إكسبو 2020 دبي، وموقع القرية العالمية.
وشهد حدث هذا العام عدداً قياسياً من طلبات التسجيل، كما يستعد مئات الدراجين الصغار وعائلاتهم للمشاركة في تحدي برايم ميديكال سينتر للدراجين الصغار، ويهدف التحدي إلى تشجيع الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12 عاماً على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وتطوير مهاراتهم فيها، ضمن فعالية عائلية يستضيفها استاد دبي الدولي للكريكيت في مدينة دبي الرياضية مساء الجمعة المقبل.
ويقدم فعاليات تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لموسم 2022 المتعة والفائدة لمختلف أفراد العائلة، وتتيح تحدي ليف ويل آوت رايد بمساره المخصص للمبتدئين والبالغ طوله 40 كم، ويتيح هذا السباق لهواة الرياضة، ممن لا يمتلكون خبرة في هذه الرياضة، فرصة المشاركة في سباق يتناسب مع قدراتهم البدنية، ويعمل على تطوير مهاراتهم في رياضة الدراجات الهوائية، ويزودهم بالثقة للمشاركة في المزيد من السباقات.

تحدي سبينس دبي للدراجات
آخر الأخبار
منصة عالمية
منصة عالمية
21 فبراير 2022
وسيا نشرت عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع أوكرانيا
عربي ودولي
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن التصعيد
21 فبراير 2022
أرشيفية
عربي ودولي
أستراليا تفتح حدودها بعد عامين من إغلاقها
اليوم 23:48
منظر جوي من الانهيارات الأرضية في البرازيل
عربي ودولي
152 قتيلاً حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل
اليوم 23:37
من بريطانيا
عربي ودولي
بريطانيا تلغي إلزامية الحجر للمصابين بـ«كورونا»
اليوم 22:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©