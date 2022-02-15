36 ألف درهم جوائز «سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية

دبي (الاتحاد)

كشف منظمو فعاليات ومنافسات تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، عن الجوائز المخصصة لفئة النخبة المشاركين في السباق المدرج في فعاليات بطولة جران فوندو العالمية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 36 ألف درهم إماراتي.

وبعد الإعلان في فترة سابقة عن إدراج السباق في هذا العام على روزنامة السباقات التأهيلية ضمن بطولة جران فوندو العالمية لموسم 2022، يكمل الدراجون استعداداتهم للمشاركة في هذا التحدي الحماسي، الذي يطوفون خلاله مجموعة من أهم الوجهات في دبي، فيما يخوضون المنافسة لتصدر السباق والظفر بالميدالية الذهبية والمركز الأول، الذي تبلغ قيمة جائزته 10 آلاف درهم إماراتي لكل من فئتي الرجال والسيدات، بفضل صفقة رعاية جديدة مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول لموسم 2022.

كما تنضم الشركة العربية للسيارات، إلى السباق الذي ينطلق السبت المقبل، ويمتد مساره بطول 92 كم، حيث يمر بمجموعة من أجمل المعالم الشهيرة والراقية التي تميز دبي، ومن ضمنها تلال الإمارات ومعرض إكسبو 2020 دبي، وموقع القرية العالمية.

وشهد حدث هذا العام عدداً قياسياً من طلبات التسجيل، كما يستعد مئات الدراجين الصغار وعائلاتهم للمشاركة في تحدي برايم ميديكال سينتر للدراجين الصغار، ويهدف التحدي إلى تشجيع الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12 عاماً على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وتطوير مهاراتهم فيها، ضمن فعالية عائلية يستضيفها استاد دبي الدولي للكريكيت في مدينة دبي الرياضية مساء الجمعة المقبل.

ويقدم فعاليات تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لموسم 2022 المتعة والفائدة لمختلف أفراد العائلة، وتتيح تحدي ليف ويل آوت رايد بمساره المخصص للمبتدئين والبالغ طوله 40 كم، ويتيح هذا السباق لهواة الرياضة، ممن لا يمتلكون خبرة في هذه الرياضة، فرصة المشاركة في سباق يتناسب مع قدراتهم البدنية، ويعمل على تطوير مهاراتهم في رياضة الدراجات الهوائية، ويزودهم بالثقة للمشاركة في المزيد من السباقات.