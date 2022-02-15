رونالدو يُجهز «وريثه الغامض» مع «الشياطين»!

معتز الشامي (دبي)

جاء توقيع كريستيانو «جونيور» نجل «الدون» كريستيانو رونالدو لفريق الناشئين تحت 11 عاماً بنادي مانشستر يونايتد ليؤكد أنه يسير على خطى والده، الذي فضل أن يتم تنشئة نجله في النادي الإنجليزي دوناً عن كل الأندية التي لعب لها خلال مسيرته المبهرة.

وقد أعلن مانشستر يونايتد عن توقيع كريستيانو جونيور نجل رونالدو لينضم لفرق الناشئين تحت 11 عاماً في أكاديمية النادي، وهو التوقيع الذي حضرته والدته جورجينا وأشقاؤه الأربعة، بينما غاب عنه والده، وقد تم إعلان توقيع جونيور وزميله جابريل، الذي يوصف بأنه موهبة المستقبل بالنادي.

ويعتبر كريستيانو جونيور «الوريث الغامض» لموهبة والده، وذلك لأن رونالدو يمنع نجله من امتلاك موبايل حديث أو امتلاك حساب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا تنشر لموهبته إلا القليل من الفيديوهات عبر حساب رونالدو نفسه.

ويترقب العالم كيف سيكون مستوى نجل أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، وهو ما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية التي أكدت أن كريستيانو جونيور، وقع العقد بصحبة صديقه جابريل زميله بنفس الفريق، والذي يوصف بأنه موهبة المستقبل ليونايتد، لدرجة أنه يحظى بعقد رعاية من إحدى العلامات الرياضية العالمية، فيما يتم تشكيل موهبة جونيور على يد والده رونالدو، وهو ما كشفت عنه الصور الخاصة بحصة تدريبية في دبي، ظهر فيها «الدون» يتابع عن قرب تدريب نجله ويقوم بتوجيهه، ما يعني اهتمامه بتفاصيل خطة إعداد «وريثه» الطبيعي، ولكن هل سيكون وريثه في الملاعب العالمية أيضاً؟

وعلقت صحيفة «ذا صن» على انضمام كريستيانو جونيور إلى مانشستر يونايتد، قائلة: هل سيتبع جونيور خطى والده رونالدو ويرتدي القميص رقم 7 الأيقوني لمانشستر يونايتد؟ حيث وقع اللاعب رسمياً بعد أن أمضى عدة أشهر في اللعب لأكاديمية يونايتد.

كما أكدت «ذا صن» أن جونيور ليس هو أول حالة من بين «أبناء اللاعبين»، حيث يلتحق أبناء وين روني وبول سكولز وروبن فان بيرسي، وغيرهم مع أندية عدة، كما يلعب روميو نجل بيكهام «19 عاماً» لفريق إنتر ميامي بالدوري الأميركي.