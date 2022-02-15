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الرياضي
بونو: لا توجد مشكلة بين المغرب ومصر
بونو: لا توجد مشكلة بين المغرب ومصر
15 فبراير 2022 14:21

مراد المصري (دبي)
أكد المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني، أن حراس المرمى الأفارقة لديهم القدرات الجسدية القوية التي تؤهلهم للعب على أعلى مستوى، لكن ما ينقصهم أحياناً هو التوازن النفسي من أجل تقديم نفس المستوى في جميع المباريات، مؤكداً أن اللاعبين القادمين من القارة الأفريقية لا يقلون مهارة وجودة، مع مثال كالمصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي وغيرهم الذين يعتبرون الأفضل في العالم حالياً.
وجاء حديث بونو، خلال لقاء عُقد عن طريق تقنية الفيديو «عن بُعد»، ونظمته رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، احتفاءً بفوز اللاعب بجائزة أفضل لاعب أفريقي في منتصف الموسم.
وتحدث الحارس الذي رسخ أقدامه بقوة مع الفريق الأندلسي، مؤكداً أن طموحه كبير ولا يتوقف مع إشبيلية، وأن إمكانية اللحاق بريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري أمر يمكن أن يحصل ولا يجب إغلاق الباب مبكراً على هذه الطموحات.
ورداً على تسجيله هدفاً الموسم الماضي ليدخل التاريخ العالمي بوصفه ثامن حارس فقط يسجل هدفاً في «الليجا»، وهو الذي كان قريباً من تسجيل هدف أيضاً ضد مصر في نهائيات أمم أفريقيا الماضية، قال: لا أتدرب على ذلك بالطبع، هذه الأمور التي أقوم بها بالتقدم للأمام للمشاركة في الهجمة الأخيرة والتسجيل كنت أفعلها في شوارع كازابلانكا «الدار البيضاء»، وفخور حالياً بتمثيل المغرب في الدوري الإسباني وأن أحقق هذه الأرقام.
ودافع بونو عن نفسه بعد خروج المنتخب من نهائيات أمم أفريقيا في الدور الثاني أمام مصر، وقال: لا توجد أي مشاكل مع الجهاز الفني، وكل ما حدث أن الإعلام قام بتحوير كلماتي التي تحدثت بها، أردت المساعدة بالتحدث مع وسائل الإعلام العربية بعد المباراة، لكن الأمر انقلب علي، ويجب أن نطمئن أن جميع الأمور مستقرة داخل صفوف المنتخب، وتركيزنا بالكامل على التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، والجميع على قدر المسؤولية اللازمة لتحقيق ذلك.
ورفض بونو، وصف ما حدث بين منتخبي المغرب ومصر بوصفه مشكلة، وأن العلاقة طيبة بين المنتخبين، وكل ما حدث أمور مرتبطة بضغوط مباريات أحياناً، وأنه لا يوجد أي داعٍ للحديث كثيراً عن الأمر.
وركز الحارس على أهمية مواصلة السعي نحو تحقيق هدف إشبيلية الرئيسي هذا الموسم، وهو المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وأن يحاول الفريق البقاء على مقربة من ريال مدريد، لعل وعسى يكون هناك مجال في الجولات الأخيرة لقلب الأمور ربما.
واستنكر بونو ربطه بالشائعات بالانتقال إلى صفوف برشلونة أو غيره من الأندية، مؤكداً أنه يركز فقط مع إشبيلية الفريق الذي حقق معه لقب الدوري الأوروبي، وينافس معه بقوة في جميع البطولات الأخرى.

منتخب المغرب
منتخب مصر
كأس أمم أفريقيا
كأس الأمم الأفريقية
إشبيلية
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