«عشاء اليويفا» يرفع التوتر قبل قمة «حديقة الأمراء»!

منير رحومة (دبي)

خرجت الأزمة بين مسؤولي ناديي باريس سان جيرمان وريال مدريد بسبب مصير اللاعب كيلياني مبابي، عن الأجواء الرياضية والتقاليد الكروية في أوروبا، حيث تسبب توتر العلاقة في إلغاء العشاء الذي كان مقرراً عقده في أحد أفخم مطاعم باريس، وذلك قبل ساعات من المواجهة الساخنة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا الليلة.

وكشفت تقارير صحفية عن قيام نادي سان جيرمان الفرنسي بإلغاء حفل عشاء كان مقرراً مع مسؤولي ريال مدريد الإسباني، قبل مباراتهما المرتقبة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء إلغاء حفل العشاء بسبب توتر العلاقات بين الناديين، والخلاف الواقع بسبب سعي النادي الملكي للتعاقد مع كليان مبابي لاعب سان جيرمان الفرنسي منذ الصيف الماضي. علماً وأن جلسة العشاء كان قد تم التجهيز لها في أحد أفخم مطاعم باريس في تقليد جديد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا تم استحداثه قبل المباريات في الأدوار المتقدمة بالبطولات الأوروبية، وتشير بعض المصادر إلى أنه تم تحويل العشاء ليصبح وجبة غداء في نفس يوم المباراة بين فريقي أنشيلوتي وبوكيتينو.

وترفع حادثة إلغاء حفل العشاء من سخونة المواجهة القوية التي تجمع اليوم بين زملاء ميسي ورفاق بنزيمة في ذهاب الدور الـ16 من دوري الأبطال، مع الإشارة إلى أن «الملكي» الإسباني يسعى لخطف المهاجم مبابي من ناديه الباريسي، وذلك عقب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأن اللاعب رفض كل محاولات ناديه من أجل التجديد.