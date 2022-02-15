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الرياضي
لاعب الدوري المصري ينجو من الموت!
لاعب الدوري المصري ينجو من الموت!
15 فبراير 2022 13:45

رضا سليم (دبي)
شهدت مباراة مصر المقاصة وضيفه طلائع الجيش التي أقيمت أمس «الاثنين»، ضمن الأسبوع التاسع من الدوري المصري لكرة القدم، تعرض لاعب أصحاب الأرض هشام حافظ لإصابة قوية أدت إلى بلعه لسانه.
وتعرض حافظ لغيبوبة «مؤقتة» في الملعب استدعت تدخل الجهاز الطبي الذي نجح في إنقاذ حياة اللاعب قبل نقله إلى المستشفى سريعاً لتلقي العلاج.
وقال حافظ بعد تعافيه ونجاته من الموت في تصريحات إعلامية: «تعرضت لفقدان الوعي لمدة 15 دقيقة، مع ارتجاج في المخ، بعد أن بلعت لساني قبل أن أستعيد الوعي مجدداً وأدرك ما حدث لي، حيث تعرضت لاصطدام بأحد اللاعبين، وهاني درويش طبيب طلائع الجيش تدخل لإنقاذ حياتي، وتم نقلي للمستشفى».
وانتقد اللاعب قرار حكم المباراة بعدم إيقاف اللعب بعد إصابته، مشيراً إلى أن العناية الإلهية تدخلت لإنقاذه سريعاً بعد وصوله للمستشفى، مؤكداً أنه لو تأخر لدقائق لاختلف الأمر وقال: بعد خروجي من المستشفى شاهدت المباراة وتعجبت أنها لم تتوقف بقرار من الحكم بعد سقوطي.
وأشار حافظ إلى أن إصابته تسببت في حالة من الهلع لأسرته، وأنه تفاجأ بوصول والدته من الفيوم، وأن والده كان في طريقه من السعودية للقاهرة للاطمئنان عليه.

الدوري المصري
مصر المقاصة
طلائع الجيش
مصر
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