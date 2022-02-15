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الرياضي
كمارا نجم الجولة 15 في استفتاء «سبورت فور أوول»
كمارا نجم الجولة 15 في استفتاء «سبورت فور أوول»
15 فبراير 2022 13:30

دبي (الاتحاد)
حصل الغيني عثمان كمارا مهاجم فريق الشارقة على كأس «سبورت فور أوول» للمرة الثانية في الموسم بعد حصده جائزة نجم الجولة الـ 15 في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تألق كمارا في قيادة «الملك الشرقاوي» بتسديدة صاروخية للفوز على فريق الظفرة.
وجمع المهاجم العائد سريعاً للشارقة بعد فترة إعارة قصيرة لاتحاد كلباء، أعلى نسبة من الأصوات في استفتاء متابعي شبكة «سبورت فور أوول»، بـ48 %، بفارق كبير عن أقرب منافسيه أحمد برمان من العين بــ 31 %.
ومُنحت جائزة أفضل حارس للمرة الثانية في الموسم إلى محمد الشامسي حارس الوحدة بــ 42.3% من كتلة المصوتين، بينما تم اختيار الحكم الدولي عامر الضبيع صاحب أفضل صافرة في الجولة بنسبة 64% بفضل تميزه في إدارة مباراة العروبة والنصر.
ويذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات مسابقة الدوري فقط وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
الظفرة
الوحدة
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