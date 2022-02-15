أزمة في دفاع خورفكان قبل مواجهة الوحدة

فيصل النقبي (خورفكان)

يبحث الأرجنتيني جابريل كالديرون مدرب خورفكان عن حلول للأزمة الدفاعية، التي سيعاني منها أمام الوحدة في الجولة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين المقامة على استاد آل نهيان.

ويغيب عبدالله الرفاعي بسبب الإيقاف بعد تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة في لقاء الوصل السابق، مما يحرمه من المشاركة أمام الوحدة والنصر على التوالي، كما لم تتأكد بعد الحالة الصحية للمدافع مسعود سليمان الذي نقل للمستشفى بعد تعرضه لإصابة بليغة في لقاء الوصل، حيث مكث في المستشفى 24 ساعة للاطمئنان على حالته.

ومن المؤكد أن كالديرون سيجري تعديلات جوهرية بخط الدفاع تحديداً لتغطية النواقص والاستعداد الجيد للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

وكان المدرب قد قام بإجراء تدريبات صباحية ومسائية لرفع الجاهزية البدنية للاعبين وزيادة الأحمال التدريبية استعداداً للجولات المقبلة.

وفي الشأن الهجومي، من المنتظر أن يُمنح جمال معروف واجبات هجومية، حيث من المتوقع أن يبدأ به اللقاء أمام الوحدة بديلاً للبرازيلي تانكي، الذي سيكون على مقاعد البدلاء.