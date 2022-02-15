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الرياضي
هاليب تتنازل عن مدربها بحثاً عن الحرية في ملاعب التنس
هاليب تتنازل عن مدربها بحثاً عن الحرية في ملاعب التنس
15 فبراير 2022 12:59

 
منير رحومة (دبي)

تخوض الرومانية سيمونا هاليب المتوجة ببطولي «رولان جاروس» عام 2018 وويمبلدون 2019، منافسات بطولة دبي الدولية للتنس بلا مدرب يقودها في هذه الدورة القوية، حيث فضلت الاستعانة بخبرتها والتعويل على تجربتها الطويلة في ملاعب الكرة الصفراء، من أجل التتويج بلقب النسخة 22 في دبي.
واختارت هاليب البالغة من العمر ثلاثين عاماً، والتي اعتلت صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في أكتوبر 2017، عدم التعاقد مع مدرب جديد، وذلك بعد إنهاء شراكتها مع مدربها الأسترالي دارن كايهيل الذي أسهم في اعتلائها صدارة التصنيف العالمي، وتتويجها بلقبين كبيرين، حيث دشنت مشوارها في ملاعب بطولة دبي الاثنين بقوة، منتزعة فوزاً سهلاً أمام الأمريكية أليسون ريسكي بمجموعتين نظيفتين، خلال ساعة و11 دقيقة فقط، وقالت:«أخوض البطولة بلا مدرب يوجهني في المدرجات ويقدم التعليمات الفنية خلال المباريات، حيث أشعر بجدية كبيرة خلال اللعب، وأشعر أنني أعرف جيداً ما يلزم القيام به على أرض الملعب، بعد أن أصبحت مسؤولة أكثر اليوم عن كل شيء يجب أن أفعله، وربما ينجح الأمر، دعونا نرى».
وأضافت بأنها لا تزال في بداية البطولة، ويجب التركيز أكثر في بقية المشوار، خاصة وأن النسخة الحالية تشهد مشاركة ثماني من أفضل عشر لاعبات في التصنيف العالمي، مما يرفع من قوة المنافسة، ويجعل الأدوار المتقدمة أكثر إثارة وحماساً.
وسجل اليوم الأول فوز باربورا كريجسيكوفا على كارولين جارسيا المشاركة في البطولة ببطاقة دعوة «وايلد كارد»، وكسب مكان لها في الجولة الثانية من البطولة، وذلك بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و7-6).
وفي المقابل، استطاعت إيجا شويتيك المصنفة السادسة على البطولة بعد معركة دامت 65 دقيقة التغلب على وصيفة نهائيات دبي السابقة، داريا كاساتكينا بواقع مجموعتين دون رد 6-1 و6-2.
كما نجحت الأمريكية جيسيكا بيجولا في الفوز بواقع مجموعتين (6-4 و6-4) على مواطنتها الأمريكية كوري جاوف، وتميزت المباراة بالعديد من الأشواط الطويلة مع العديد من التمديدات نظراً لحدة المواجهة، إلا أن بيجولا استطاعت مرتين بكسر مجموعة نظيرتها والانتقال إلى الدور الثاني.

سيمونا هاليب
بطولة دبي الدولية للتنس
التنس
بطولة سوق دبي الحرة للتنس
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