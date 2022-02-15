«الشعفار جميرا» يحتفل بأبطال «سباقات السلم»



دبي (الاتحاد)

احتفل فريق «الشعفار جميرا» للدراجات الهوائية بأبطال سباقات النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات وحقق الفريق تألقاً لافتاً في البطولة، ونجح في الصعود على منصة التتويج في مختلف السباقات، ليؤكد مرة أخرى أنه أبرز الفرق المنافسة على الصعيد المحلي في فئتي الرجال والسيدات بفضل ضمه لنخبة مميزة من اللاعبين واللاعبات.

وتوج فريق الشعفار جميرا بالمركز الأول على صعيد ترتيب الفرق في سباق الهواة الإماراتيات وبالمركز الثالث في فئة الفردي عن طريق مريم العوضي، كما حصل على المركز الثالث في فئة الفردي في سباق الهواة الإماراتيين بواسطة الدراج فيصل بن حجر.

وجاءت هذه النتائج المميزة لفريق الشعفار جميرا لتعزز قائمة النجاحات التي حققها منذ بداية الموسم في مختلف السباقات، وفي مقدمتها طواف الشارقة الدولي الذي شهد تتويج أنس العبدية بلقب المرحلة الثانية والقميص الأحمر المخصص لصعود المرتفعات، كما حقق فريق الشعفار جميرا على صدارة الفرق وعلى المركز الثالث في الفردي في سباق اليوبيل الذهبي، الذي أقيم الشهر الماضي من أبوظبي إلى «إكسبو2020 دبي».

ورفع أسامة الشعفار مؤسس فريق الشعفار جميرا أسمى عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على رعاية سموه لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي أصبحت علامة فارقة في رياضة الدراجات في الدولة، وقال: «النتائج الجيدة التي يحققها الفريق في مختلف مشاركاته تؤكد جدية الدراجين ومثابرتهم، والأهمية التي توليها إدارة الفريق لكل السباقات دون استثناء».

وأثنى الشعفار على المستويات العالية التي قدمها دراجو الفريق، ومشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود حتى يستمر فريق الشعفار جميرا على منصة التتويج في مختلف السباقات.