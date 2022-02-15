زوارق أبوظبي تبدأ مشوار الأحلام من كورنيش العاصمة



أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ فريق أبوظبي للزوارق السريعة معسكراً تدريبياً خاصاً في العاصمة أبوظبي من أجل الاستعداد للبطولات العالمية والدولية والتحديات المقبلة التي سيشارك من خلالها في الأشهر القادمة، ويستعد الفريق لخوض أكثر من بطولة في غمار الموسم الحالي، أبرزها بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 - تحدي 24 ساعة وبطولة العالم لزوارق الفورمولا 4.

ويدخل تدريبات الفريق التي ستستمر حتى أول أسبوع من مارس متسابقا فئة الفورمولا-1 ثاني القمزي وشون تورنتي، ومتسابقا فئة فورمولا2 راشد القمزي ومنصور المنصوري، ومتسابقا فئة الفورمولا4 سالم اليافعي وأحمد الرميثي، بالإضافة لتواجد متسابقي 24 فالح المنصوري راشد الطاير محمد المحيربي وراشد الرميثي.

وسيأخذ المسار التدريبي مكانه على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، حيث تبدأ التمارين بشكل يومي خلال الفترة الصباحية، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، حرصا على تأمين وتجهيز المكان للمشاركة بالناحية الأمثل، ويشرف على التدريبات مدرب الفريق جيدو كابليني الذي يستمر معه للموسم الثامن على التوالي منذ تولي المهمة في 2014، بالإضافة إلى الطاقم الفني الخاص بالفريق، ومن المعروف أن فريق أبوظبي يمتلك ورشة عمل خاصة به في منطقة النادي البحري، بالإضافة إلى ورشة عمل أخرى في إيطاليا يتم استخدامها كمعسكر في الفترات الصيفية وقبل البطولات أيضاً.

وكان فريق أبوظبي قد تمكن من حصد لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، ولقب وثاني بطولة العالم للفورمولا2 - تحدي 12 ساعة ولقب الحركات الاستعراضية في بطولة العالم للدراجات المائية، وثاني وثالث بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 وثاني وثالث بطولة العالم للإكس كات، لينهي الموسم بثماني منصات تتويج في اللوحة الختامية لكل بطولة.

من جهته، وجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن الفريق الإماراتي في مشاركته الدولية الحالية يسعى إلى المنافسة على المراكز الأولى في كل البطولات، وأكد الرميثي أن الفريق سيقوم بالانخراط في التدريبات والتمارين والإعداد المتكامل من أجل بدء الموسم بقوة، وقال: ستتواصل التدريبات في الفترة القادمة، وسيكون هناك متابعة أيضاً لمستوى الفريق من خلال التمارين واللياقة وما يقدمه المتسابقين، من أجل ضمان أن يكون الإعداد والتجهيز مواكباً لقوة البطولات التي يشاركون من خلالها.