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الرياضي
اتحاد جدة يترقب عودة حجازي
اتحاد جدة يترقب عودة حجازي
15 فبراير 2022 12:41

الرياض (د ب أ) 
طلب الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، بقيادة الروماني كوزمين كونترا، عدم استعجال عودة المصري أحمد حجازي مدافع الفريق، للمشاركة في المباريات، وتأجيل الأمر حتى اكتمال جاهزيته.
وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة حجازي مع الاتحاد أمام الأهلي، والمقرر لها يوم 26 من فبراير الجاري، وذلك مع عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا، والتي اختتمت في الكاميرون الأسبوع الماضي.
وأضافت أن اللاعب موجود منذ أسبوعين في ألمانيا، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، كما أنه يتواصل مع الجهاز الطبي والإداري للاتحاد من أجل متابعة حالته.
وتابعت الصحيفة أن حجازي ربما يعود إلى جدة الأسبوع المقبل، لإنهاء المرحلة الأخيرة من عملية التأهيل، تمهيداً لعودته إلى الملاعب قريباً.
ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة بعد خوضه 19 مباراة، بفارق سبع نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني والذي خاض 20 مباراة.

أحمد حجازي
اتحاد جدة
الشباب السعودي
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