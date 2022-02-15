«تحدي التنس» يتصدر 23 فعالية دولية في دبي



دبي (الاتحاد)

تتصدر بطولات سوق دبي الحرة للتنس قائمة الفعاليات الرياضية التي تقام في نهاية الأسبوع الجاري، والتي تتضمن تنظيم 23 فعالية رياضية دولية وتنافسية متنوعة، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع في كافة أرجاء دبي، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار.

وينظم مجلس دبي الرياضي «مغامرات حتا للسيدات» في وادي حتا، وتبدأ الفعاليات من الساعة السادسة صباحاً بفعالية (هايكنج) بالسير على الأقدام وتسلق الجبال يتبعها تجديف بالكاياك في بحيرة سد حتا، وتتاح المشاركة في الفعالية لجميع النساء من عمر 16 إلى 60 سنة، كما ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل سباق حتا للتجديف الواقف والكاياك، الذي يقام في بحيرة سد حتا.

وتختتم الخميس منافسات النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، بإقامة السباق الثامن، وهو سباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين، وتتواصل منافسات النسخة الـ 13 من بطولة الكأس الذهبية للبولو التي تستمر حتى يوم السبت 5 مارس المقبل، ويشارك فيها ثمانية فرق هي: الإمارات، غنتوت، أبوظبي، الحبتور، زيدان، ايه ام، بنجاش، وذئاب دبي كافو، يتنافسون في 20 مباراة على ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو.

ويستضيف نادي دبي لأصحاب الهمم بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم دبي 2022، خلال الفترة من 19 إلى 27 فبراير بمشاركة 226 لاعباً ولاعبة من 41 دولة من مختلف قارات العالم.

وتقام بطولة الإمارات لقفز الحواجز في نادي دبي للبولو والفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية وسباقات الخيول، ويشارك فيها 200 فارس من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية، يتنافسون على مدار 4 أيام وتختتم السبت المقبل.

وتنطلق منافسات النسخة 12 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية في مدينة دبي الرياضية، بالتعاون مع اتحاد الدراجات الهوائية وتحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وضمن بطولة جراند فوندو العالمية، ويمتد لمسافة 92 كيلومتراً، ويتأهل 20% من المنافسين الأوائل في السباق للمشاركة في السباق النهائي من بطولة جراند فوندو العالمية الذي تستضيفه إيطاليا شهر سبتمبر المقبل.

ويقام سباق برايم ميديكال سنتر للصغار الذي يندرج تحت سباقات سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، وينظم في استاد دبي الدولي للكريكت، كما يقام سباق جي بي آي الإمارات للدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم، ويقام سباق تاون سكوير للجري يوم السبت في حديقة مجمع تاون سكوير السكني على شارع القدرة، وتقام بطولة البادل تنس للشركات الخاصة في المدرسة السويسرية الدولية في منطقة الجداف، وتقام بطولة سايتك لبناء الأجسام في مسرح مول الإمارات.

وتقام بطولة فبراير للشطرنج السريع في نادي دبي للشطرنج والثقافة يومي السبت والأحد 19 و20 فبراير، وتحدي فبراير لكأس البولو في نادي دبي للبولو والفروسية خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير، والنسخة 14 من بطولة مجمع دبي للاستثمار للشركات الخاصة التي تقام في مدرسة مجمع السلام بمنطقة الطوار 1، وتنظم بطولة جولف نيوز لأستاذة البادل تنس في أكاديمية وورلد بادل بمنطقة القوز، وتقام على مدار يومي السبت والأحد، وينطلق في الساعة السادسة صباح الأحد سباق جي إل إل للترايثلون في جزر ديرة، وسباق ميدان للجري في المضمار بميدان للجولف، وسباق سبينس لجري العائلي في واحة دبي للسيليكون.