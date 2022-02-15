19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
يوتا جاز يعبر هيوستن بثنائية «ميتشل - بوجدانوفيتش»
يوتا جاز يعبر هيوستن بثنائية «ميتشل - بوجدانوفيتش»
15 فبراير 2022 12:32

نيويورك (د ب أ)

 حقق يوتا جاز الانتصار السادس له على التوالي، وتغلب على هيوستن روكتس 135 / 101، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وسجل دونوفان ميتشل 30 نقطة وأضاف بويان بوجدانوفيتش 22 نقطة، ليحقق يوتا جاز الانتصار السادس والثلاثين له هذا الموسم مقابل 21 هزيمة.
أما هيوستن روكتس فقد تلقى الهزيمة الخامسة على التوالي والحادية والأربعين له هذا الموسم مقابل 15 انتصاراً.
وسجل ديمار ديروزان 40 نقطة منها 19 نقطة في الربع الرابع، ليقود شيكاغو بولز إلى الفوز على سان أنطونيو سبيرز 120 / 109 .
وسجل ديروزان بذلك 30 نقطة أو أكثر للمباراة السابعة على التوالي، ليقود شيكاغو بولز إلى الفوز السابع والثلاثين له هذا الموسم مقابل 21 هزيمة.
وأضاف نيكولا فوسيفيتش 25 نقطة و16 متابعة لشيكاغو بولز، بينما كان لوني ووكر أبرز عناصر سبيرز في المباراة، وسجل للفريق 21 نقطة وأضاف زميله ديجونتي موراي 19 نقطة و11 تمريرة حاسمة.
وأحرز سيث كاري 23 نقطة في مشاركته الأولى مع بروكلين نتس، ليساعد الفريق في تحقيق الفوز بعد 11 هزيمة متتالية، حيث تغلب على ساكرامنتو كينجز 109 / 85 .
وفي مباريات أخرى، تغلب بورتلاند ترييل بليزرز على ميلواكي بكس حامل اللقب 122 / 107، ولوس أنجلوس كليبرز على جولدن ستيت واريورز 119 / 104، ونيو أورليانز بليكانز على تورونتو رابتورز 120 / 90 .
كذلك تغلب واشنطن ويزاردز على ديترويت بيستونز 103 / 94، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على ساكرامنتو كينجز 127 / 123، ودنفر ناجتس على أورلاندو ماجيك 121 / 111.

هيوستن روكتس
شيكاغو بولز
لوس أنجلوس ليكرز
دوري السلة الأميركي للمحترفين
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©