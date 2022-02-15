يوتا جاز يعبر هيوستن بثنائية «ميتشل - بوجدانوفيتش»

نيويورك (د ب أ)

حقق يوتا جاز الانتصار السادس له على التوالي، وتغلب على هيوستن روكتس 135 / 101، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل دونوفان ميتشل 30 نقطة وأضاف بويان بوجدانوفيتش 22 نقطة، ليحقق يوتا جاز الانتصار السادس والثلاثين له هذا الموسم مقابل 21 هزيمة.

أما هيوستن روكتس فقد تلقى الهزيمة الخامسة على التوالي والحادية والأربعين له هذا الموسم مقابل 15 انتصاراً.

وسجل ديمار ديروزان 40 نقطة منها 19 نقطة في الربع الرابع، ليقود شيكاغو بولز إلى الفوز على سان أنطونيو سبيرز 120 / 109 .

وسجل ديروزان بذلك 30 نقطة أو أكثر للمباراة السابعة على التوالي، ليقود شيكاغو بولز إلى الفوز السابع والثلاثين له هذا الموسم مقابل 21 هزيمة.

وأضاف نيكولا فوسيفيتش 25 نقطة و16 متابعة لشيكاغو بولز، بينما كان لوني ووكر أبرز عناصر سبيرز في المباراة، وسجل للفريق 21 نقطة وأضاف زميله ديجونتي موراي 19 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

وأحرز سيث كاري 23 نقطة في مشاركته الأولى مع بروكلين نتس، ليساعد الفريق في تحقيق الفوز بعد 11 هزيمة متتالية، حيث تغلب على ساكرامنتو كينجز 109 / 85 .

وفي مباريات أخرى، تغلب بورتلاند ترييل بليزرز على ميلواكي بكس حامل اللقب 122 / 107، ولوس أنجلوس كليبرز على جولدن ستيت واريورز 119 / 104، ونيو أورليانز بليكانز على تورونتو رابتورز 120 / 90 .

كذلك تغلب واشنطن ويزاردز على ديترويت بيستونز 103 / 94، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على ساكرامنتو كينجز 127 / 123، ودنفر ناجتس على أورلاندو ماجيك 121 / 111.