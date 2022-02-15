ديوكوفيتش: لا أعارض التطعيم لكني ضد الإجبار

لندن (رويترز)

قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في التنس، إنه لا يعارض التطعيم ضد كوفيد-19، لكنه سينسحب من البطولات الكبرى إذا تم إجباره على تلقي اللقاح.

وتم ترحيل ديوكوفيتش من أستراليا المفتوحة بسبب موقفه من التطعيم.

وبعد معركة قانونية استمرت 11 يوماً وانتهت لغير صالحه، غادر ديوكوفيتش «34 عاماً» الذي لم يحصل على التلقيح المضاد للعدوى الأراضي الأسترالية، ولم يسمح له بالدفاع عن لقب أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال اللاعب الصربي: نعم هذا هو الثمن الذي أرغب أن أدفعه، مضيفاً أنه يدرك تماماً أنه لن يكون بوسعه السفر لمعظم البطولات حول العالم حالياً لعدم حصوله على التطعيم.