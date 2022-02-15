9 ميداليات لـ «سيدات الشارقة» في الرماية والمبارزة



الشارقة (الاتحاد)

شهدت المسابقات الرياضية بالألعاب المختلفة «الفردية والجماعية» مستويات ونتائج إيجابية للاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، إذ حصدت لاعبات الرماية 6 ميداليات ملونة بالبطولة الثانية للبندقية والمسدس التي أقيمت بنادي الذيد، وحققت كلّ من ياسمين تهلك، شروق آل علي، ونورة الكتبي الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على الترتيب في مسابقة البندقية لفئة (السيدات)، كما شاركت كلّ من صالحة آل علي، شمسة الظاهري، وفاطمة آل علي في نفس الفئة، فيما حصدت مشاعل المازمي، عفراء عمر، غاية آل شهيل الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على الترتيب بمسابقة المسدس، التي شهدت كذلك مشاركة زينب عباس، آيات مانع، وجواهر المازمي.

وعلى صعيد رياضة النبلاء وضمن منافسات بطولة الاتحاد للمبارزة للناشئين، التي استضافتها صالة مدرسة أسماء بنت النعمان بدبي، بمشاركة 5 أندية، أضافت حبيبة اسلام لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة فضية المركز الثاني لسلاح الفلوريه والميدالية البرونزية لسلاح الايبيه، فيما حصدت عفراء البلوشي برونزية المركز الثالث لسلاح السابر، وقد شهدت البطولة مشاركة اللاعبات عفراء شطاف، العنود نبيل، عائشة خليفة، وشمسة يعقوب.

وفي البطولة المفتوحة لكرة السلة للسيدات، فاز فريق النادي على نادي أكاديمية جام بنتيجة (70-68) في المباراة التي أقيمت على أرض الأول، ليتصدر جدول ترتيب البطولة بالمركز الأول، ويليه في الترتيب أكاديمية جام، وهوبز دريمز ثالثاً، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الوسطى بالمركز الرابع، بينما احتل نادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الشرقية المركز الخامس، كما خسر فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة فرع الشرقية من أكاديمية هوبز دريمز بنتيجة (76-28) في المباراة التي أقيمت بنادي الشارقة الرياضي فرع الوسطى بالذيد ضمن منافسات كأس الاتحاد المفتوحة للسيدات.

وفاز فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الوسطى على نادي سيدات أبوظبي بنتيجة (3-1) ضمن منافسات مسابقة السيدات لكرة الطائرة للفرق، حيث أقيمت المباراة بنادي بني ياس، وشاركت ضمن فريق الوسطى كلّ من اللاعبات عذوب الكتبي، صبيحة الطنيجي، نوف الطنيجي، فاطمة المازمي، عائشة الطنيجي، زينب البلوشي، مريكار، دوليسا، كلارا، وكريستل كما شاركت لاعبات كرة الطاولة ببطولة فردي الأشبال، التي أقيمت بنادي الشارقة الرياضي للمرأة تحت (15و18) سنة بمشاركة 16 لاعبة.