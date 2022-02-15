بطولة الشارقة العمالية تدخل الأدوار الإقصائية



الشارقة (الاتحاد)

تواصلت بنجاح كبير على الملاعب الرياضية في منتزه الشارقة الوطني، وسط إشادة من المشاركين والجمهور، منافسات النسخة الخامسة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة بمشاركة 1400 لاعب يتنافسون في ألعاب كرة القدم والسلة والطائرة والهوكي والكريكت، ودخلت البطول مرحلة الأدوار الإقصائية بإقامة 17 مباراة في الأسبوع السادس شهدت تنافساً قوياً ومثيراً اتسم بارتفاع المستوى الفني.

وأشاد سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بمستوى المنافسات التي تواصل تحقيق أهداف التنظيم في جعل البطولة تجمعاً رياضياً مميزاً يقوي العلاقات والروابط بين العاملين في مؤسسات إمارة الشارقة تحقيقاً للبعد الاجتماعي للرياضة في مد جسور العلاقات الأخوية وروابط الصداقة والاحترام المتبادل بين المشاركين، علاوة على إذكاء روح التنافس الشريف بين الفرق المشاركة في التجمع الرياضي الأكبر من نوعه على مستوى الدولة.

وأسفرت منافسات الدور ربع النهائي في كرة القدم عن فوز فريق شرطة الشارقة على فاست للمقاولات 3-1، وسكينوفا كلينيك على جوازات الشارقة 2-0، كما فاز فريق جمعية الشارقة التعاونية على جلفار 1-0، والريس على باستا زون بالنتيجة نفسها.

وفي بطولة كرة السلة فاز فريق ذا بيرجري على فاست 63-59، وباتريوتس على جمعية الشارقة التعاونية 51-49 وباستا زون على اولد جنز 58-34.

وفي الكرة الطائرة فاز فريق زاك الكترونيكس على نظيره فريق المزرعة 2-0، وبيج مارت على ماريا تريدينج بالنتيجة نفسها.

كما أسفرت منافسات بطولة الكريكيت عن فوز فريق جمعية الشارقة التعاونية على سعود تريدينج 1/44- 6/43، وفريق شرطة الشارقة على رويال ايفيا عجمان 6/63- 2/62.

وفي منافسات الهوكي تمكن فريق يو اي اي فالكون ريد من الفوز على فريق الشارقة تايجرز هوكي كلوب 10-4، في حين تعادل فريق يو اي فالكون ريد مع فريق يو اي فالكون جرين 2-2، وتغلب فريق يو اي اي اكسيبتر هوكي كلوب على فريق خليفة هوكي كلوب فجيرة 4-3، والشارقة تايجرز هوكي كلوب على يو اي اي فالكون ريد 8-0، ويو اي اي اكسيبتر هوكي كلوب على يو اي فالكون جرين 3-2، وفاز الشارقة تايجرز هوكي كلوب على خليفة هوكي كلوب فجيرة 5-1.