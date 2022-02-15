«صمود» لياس للسباقات بطل كأس رئيس الدولة للخيول



أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «صمود» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بطلاً لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، للفئة الأولى، البالغ جائزته 2.5 مليون درهم، الذي أقيم ضمن الحفل العاشر لنادي أبوظبي للفروسية.

ودافع «صمود» بإشراف جان دور روال، بجدارة عن لقبه في العام الماضي، وبقيادة محنكة من فارسه الهولندي ادري دو فريز، حين اندفع من الصفوف الخلفية، في سباق حبس الأنفاس، ليتفوق بفارق عنق عن «اشتون تورتيس».

ولم يكن «صمود» البالغ من العمر 8 سنوات، والمنحدر من نسل «منجز» والفرس «وديعة» من بين المرشحين للفوز، بسبب نتائجه السلبية خلال هذا الموسم، ولكنه أسكت المشككين، ليقطع مسافة 2200 متر في زمن وقدره 2:26:77 دقيقة.

وتوج اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، عبدالله المرر بكأس البطولة الغالية وسط حضور جماهيري غفير.

ومنحت المهرة «غالية» للوثبة للسباقات، بإشراف جان بيكو، وقيادة سيباستيان مارتينو، الثنائية لخيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعد أن فرضت سيطرتها المطلقة في بطولة الإمارات الكلاسيكية للمهرات لمسافة 1600 متر، ومسجلة 1:46:83 دقيقة.

وبفارق أربعة أطوال خطف «حقيقي» لشادويل الذي منح من قبل أول فوز بألوان الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم في بريطانيا، والمدرب جون هايد أول فوز له في الإمارات، الأضواء في كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة.

وتمكن «حقيقي» ابن لوب دي فيجا، بقيادة موفقة من الفارس دين اونيل، من قطع مسافة السباق لمسافة 1400 متر، في زمن وقدره 1:22:84 دقيقة.

وفي بطولة الإمارات الكلاسيكية للأمهار»هيبة« لمسافة 1600 متر، أحرز قصب السبق، ياس منصور لمحمد عبد الحميد عبد اللطيف، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة الفارس العماني سيف البلوشي، ومسجلاً 1:47:51 دقيقة.

وقدم الجواد ريم بينونة لأبوظبي ريسنج، بإشراف محمد دقاش، وقيادة فرناندو جارا، عرضاً رائعاً في فنون الانقضاض من الصفوف الخلفية، ليتفوق بفارق 3 أطوال عن»جاب حداد«، في سباق اسطبلات المها لمسافة 1600 متر، ومسجلاً 1:45:22 دقيقة.

وفرض»اف افهم" لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل، وقيادة تاج اوشي، نفسه في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة، متفوقاً بفارق 2.25 طول، ومسجلاً 1:47:11 دقيقة.

وبلغت إجمالي جوائز الحفل الذي تألف من 6 أشواط تضمنت أربع بطولات كبيرة، 3 ملايين وثلاثمائة ألف درهم.

وهنأ اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالفوز المستحق في السباق الرئيسي في الحفل، وقال بأن هذه الرياضة تشهد تطوراً بدعم من قيادتنا الرشيدة بالدولة.

وأكد الريسي أن السباقات في مضمار نادي أبوظبي للفروسية احتضنت بطولات كبيرة منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يتابع ويحضر السباقات باستمرار.

وقال: فخورون أن نرى ازدهار وانتشار صناعة الخيول العربية الأصيلة، ويعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية والمهجنة الأصيلة للسرعة، أهم سباقات الموسم، ويحظى بمتابعة كل الرياضيين المهتمين بالفروسية، وقال بأن سباق هذا العام كان حافلاً بالإثارة والتشويق ومليئاً بالتحدي بمشاركة أقوى الخيول.