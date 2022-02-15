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الرياضي
أنشيلوتي يرفع الحرج عن مبابي
أنشيلوتي يرفع الحرج عن مبابي
15 فبراير 2022 10:56

باريس (رويترز)

 رفض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الحديث عن أن تركيز كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، سيتأثر بإمكانية انتقاله إلى الفريق الإسباني قبل المواجهة بين الفريقين في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم.
ورفض باريس سان جيرمان عرضاً مقابل 160 مليون يورو «180.98 مليون دولار» من ريال مدريد لضم مبابي في أغسطس الماضي، رغم تبقي أقل من عام على نهاية عقد اللاعب الفرنسي.
ورفض مبابي، البالغ عمره 23 عاماً، تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ليزيد من توقعات انتقاله إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.
وقال أنشيلوتي: كل لاعب في المباراة سيركز بنسبة 100% على إخراج فريق يمكن أن ينافس فريقه على لقب دوري الأبطال.
وأضاف: مبابي سيفكر مثل كريم بنزيمة أو فينيسيوس. كل لاعب لديه الهدف نفسه.
وأشار المدرب الإيطالي، إلى أنه سينتظر حتى يوم المباراة لاتخاذ القرار بشأن إشراك بنزيمة الغائب منذ ثلاثة أسابيع لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، لكنه عاد للتدريب أمس الأحد.
وقال أنشيلوتي الفائز بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات، والذي تولى تدريب باريس سان جيرمان ما بين 2011 و2013: سأتخذ القرار النهائي بعد الطبيب واللاعب. سأستمع إليهما وبعد ذلك اتخذ القرار.
بنزيمة تدرب بالفعل حتى لو كان بمفرده وسيرى كيف يشعر. لم يلعب منذ نحو شهر، لكننا نتحدث عن كريم. سيلعب لو كان جاهزاً.
وقال بنزيمة، الذي أحرز 24 هدفاً في 28 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، إنه سيلعب حتى لو شعر بالألم من أجل فريقه، وسيفعل ذلك مرة أخرى يوم الثلاثاء، طالما لم تكن هناك مخاطرة بتجدد الإصابة.

ريال مدريد
باريس سان جيرمان
أنشيلوتي
مبابي
بنزيمة
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