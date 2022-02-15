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الرياضي
65 لاعباً في بعثة أصحاب الهمم ل «غرب آسيا»
65 لاعباً في بعثة أصحاب الهمم ل «غرب آسيا»
15 فبراير 2022 10:50

 
دبي (الاتحاد)
أكمل منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم تحضيراته للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة وعقد الجهاز الفنّي والإداري والطبي للبعثة اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سير الاستعدادات والترتيبات النهائية للمشاركة في الدورة.
ويضمّ الوفد المشارك في البطولة خمسة وستين لاعباً ولاعبة يخوضون منافسات ستّة من الألعاب الفردية وهي ألعاب القوى، البوتشيا، رفعات القوى، الريشة الطائرة وكرة الطاولة. بالإضافة إلى كرة السلة على الكراسي المتحركة على مستوى الألعاب الجماعية.
وشهد الاجتماع حضور ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، حيث أعرب خلال الاجتماع عن ثقته وتقديره لجميع أعضاء الوفد المنطلق للبحرين، كما أكّد على الدعم الكامل من قبل اللجنة البارالمبية الإماراتية للمشاركة المرتقبة ومن خلفها الدعم المستمر والكبير من قيادتنا الرشيدة والتي دائماً ما كانت الداعم الأكبر لرياضات أصحاب الهمم في الإمارات.
وقال المهيري: «جميعنا نثق في قدرة أصحاب الهمم في رفع راية الوطن في هذا المحفل مثلما عودتمونا على ذلك فيما سبق من بطولات ودورات إقليمية ودولية سابقة، وننتظر منكم العمل بجدّ وتفانٍ لاعتلاء منصات التتويج وحصد المزيد من الميداليات على اختلاف ألوانها وكتابة تاريخ جديد في سجلّ ألعاب غرب آسيا».
و أكّد جمعة النعيمي مدير بعثة منتخباتنا الوطنية المشاركة في الدورة، أن الجاهزية المكتملة الآن تبعث على الأمل والتفاؤل بمشاركة متميزة وإنجاز يليق بأصحاب الهمم، قائلاً: «نحرص على العمل بروح الفريق الواحد، والتمثيل المشرف، من أجل العودة بنتائج إيجابية».

أصحاب الهمم
منتخب أصحاب الهمم
دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية
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