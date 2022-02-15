الإصابة تحرم هاردن من «النجوم»

لوس أنجلوس (رويترز)

سيحتاج جيمس هاردن إلى عشرة أيام على الأقل، قبل خوض مباراته الأولى مع فريقه الجديد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، كما سيغيب عن مباراة كل النجوم بسبب الإصابة.

وأعلن سيكسرز أن هاردن سيخضع للعلاج من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وسيغيب عن مباراة كل النجوم المقرر إقامتها في كليفلاند يوم الأحد.

وقال آدم سيلفر مفوض رابطة الدوري، إن جاريت آلين لاعب كليفلاند كافاليرز سينضم بدلاً من هاردن في فريق ليبرون جيمس.

وانتقل هاردن من بروكلين نتس يوم الخميس، لكنه يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ولم يلعب منذ وقت مبكر من الشهر الجاري.

وقال سيكسرز إن هاردن سيواصل العلاج وسيصدر بياناً عن حالته الصحية بعد التوقف المرتبط بمباراة كل النجوم.

وقبل التوقف سيلعب سيكسرز ضد بوسطن سيلتيكس يوم الثلاثاء، وميلووكي باكس يوم الخميس. وستكون أول مباراة للفريق بعد ذلك أمام مينيسوتا تيمبرولفز يوم 25 فبراير.

وشارك هاردن «32 عاماً» في 44 مباراة هذا الموسم وسجل 22.5 نقطة في المتوسط في المباراة الواحدة، كما بلغ المتوسط تمرير 10.2 كرة حاسمة والاستحواذ على ثماني كرات مرتدة.