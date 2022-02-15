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الرياضي
342 لاعباً في الدوري العالمي للكاراتيه بـ «الفجيرة»
342 لاعباً في الدوري العالمي للكاراتيه بـ «الفجيرة»
15 فبراير 2022 10:30

 

علي معالي (دبي)
وصل عدد المشاركين في أولى مسابقات الدوري العالمي للكاراتيه (البريميرليج) إلى 342 لاعباً ولاعبة يمثلون 55 دولة من مختلف قارات العالم والمقرر إقامتها في الفجيرة لأول مرة، خلال الفترة من 18 حتى 20 من الشهر الجاري، وأكد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أن الفجيرة ستقدم نسخة استثنائية هذه المرة، نظراً للاستعدادات الكبيرة والتنظيم الذي وضعته اللجنة المنظمة لهذا الحدث العالمي الكبير، حيث ستكون الفجيرة أولى محطات الدوري العالمي ليطوف عددا من بلدان وعواصم العالم الكبرى سنوياً.
وحتى الآن تشارك إيطاليا بأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات، وصل إلى 28 لاعبا، وتأتي مصر في المركز الثاني بـ 19 لاعباً، ثم أوكرانيا بـ 18 لاعباً، وسلوفاكيا وروسيا 17 لاعبا والمغرب وإسبانيا وسويسرا 16 لاعباً، وكازاخستان وإيران 15 لاعباً، وبلجيكا 13 لاعباً، وأذربيجان والنمسا 10 لاعبين.
ويشارك في هذه النسخة 8 من الدول العربية وهي: الإمارات (3 لاعبين) مصر (19) السعودية (5)، الكويت (4)، الأردن (8)، المغرب (16)، الجزائر (2) وتونس (2).
ومن المتوقع أن يشارك نجوم العالم الكبار، سواء ممن حققوا بطولة العالم التي جرت مؤخرا في ضيافة دبي، أو الذين حققوا ميداليات في الألعاب الأولمبية الأخيرة التي تواجدت فيها لعبة الكاراتيه لأول مرة في هذا المحفل الأولمبي الكبير.
وسيتم في الفجيرة تكريم كبار اللعبة على مستوى العالم، حيث تحظى هذه القائمة الشرفية باثنين من الأسماء العربية وهما من مصر: فريال عبدالعزيز وعلي الصاوي، إضافة إلى نجوم عالميين آخرين منهم الإسبانية ساندرا سانشيز ومواطنها دميان كوينتيرو، والتركي أوزجليك أرابوغلو، الإيطالي أنجيلو كريسينزو ومواطنه لويجي بوسا.

اتحاد الكاراتية
ناصر عبدالرزاق الرزوقي
الدوري العالمي للكاراتيه
إمارة الفجيرة
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