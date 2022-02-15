58 دقيقة تصنع نجومية «عبدالعزيز عجمان»

رضا سليم (دبي)



قدم عبدالله عبدالعزيز «19 عاماً» لاعب وسط فريق عجمان مستوى متميزاً في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي بالجولة الخامسة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، حيث لعب 58 دقيقة من عمر المباراة ليكون البديل الجيد الذي خاض اللقاء بدلاً من البرازيلي لياندرو الذي غاب عن المواجهة بسبب شرط الإعارة.

وتعد المباراة هي الأولى للاعب الصغير في الدوري في حين شارك في مباراتين بكأس رابطة المحترفين، إلا أنه شارك في 12 مباراة بدوري تحت 21 سنة وسجل هذا الموسم 5 أهداف حتى الآن، وسبق أن شارك في نفس المسابقة بالموسم الماضي، وسجل هدفاً واحداً في 16 مباراة.

ويحسب للمدرب الصربي جوران الدفع باللاعب في مباراة كبيرة أمام منافس قوي، ورغم أنه خرج بعد 13 دقيقة من الشوط الثاني إلا أنه ظهر متفاهما مع اللاعبين خاصة فراس بالعربي، وشكل معه خطوة وجبهة قوية من ناحية اليمين، وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل في مرمى الفرسان.

وأكد محمد حسين مدير فريق عجمان أن عبدالله من اللاعبين الموهوبين خريجي مدرسة عجمان، وبدأ مسيرة في النادي ولديه الكثير من المهارات بالإضافة إلى موهبته ولمساته وتمريرات ويتحرك بشكل جيد إلا أنه ضعيف، ويحتاج إلى عمل كبير في البنية الجسمانية، ويحسب له شجاعته وانسجامه السريع مع لاعبي الفريق الأول.

وأضاف: اللاعب ينتظره مستقبل كبير مع البرتقالي في السنوات المقبلة، ومن المؤكد أن جوران مدرب الفريق سيعمل على نقاط الضعف لدى اللاعب للوصول للمستوى المطلوب، ونأمل أن تكون مشاركته الأولى في الدوري محفزة له، وأن يكتسب خبرة المباريات مع الكبار، ويتخطى حاجز الرهبة.