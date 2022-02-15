19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
58 دقيقة تصنع نجومية «عبدالعزيز عجمان»
58 دقيقة تصنع نجومية «عبدالعزيز عجمان»
15 فبراير 2022 10:15

رضا سليم (دبي)


قدم عبدالله عبدالعزيز «19 عاماً» لاعب وسط فريق عجمان مستوى متميزاً في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي بالجولة الخامسة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، حيث لعب 58 دقيقة من عمر المباراة ليكون البديل الجيد الذي خاض اللقاء بدلاً من البرازيلي لياندرو الذي غاب عن المواجهة بسبب شرط الإعارة.
وتعد المباراة هي الأولى للاعب الصغير في الدوري في حين شارك في مباراتين بكأس رابطة المحترفين، إلا أنه شارك في 12 مباراة بدوري تحت 21 سنة وسجل هذا الموسم 5 أهداف حتى الآن، وسبق أن شارك في نفس المسابقة بالموسم الماضي، وسجل هدفاً واحداً في 16 مباراة.
ويحسب للمدرب الصربي جوران الدفع باللاعب في مباراة كبيرة أمام منافس قوي، ورغم أنه خرج بعد 13 دقيقة من الشوط الثاني إلا أنه ظهر متفاهما مع اللاعبين خاصة فراس بالعربي، وشكل معه خطوة وجبهة قوية من ناحية اليمين، وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل في مرمى الفرسان.
وأكد محمد حسين مدير فريق عجمان أن عبدالله من اللاعبين الموهوبين خريجي مدرسة عجمان، وبدأ مسيرة في النادي ولديه الكثير من المهارات بالإضافة إلى موهبته ولمساته وتمريرات ويتحرك بشكل جيد إلا أنه ضعيف، ويحتاج إلى عمل كبير في البنية الجسمانية، ويحسب له شجاعته وانسجامه السريع مع لاعبي الفريق الأول.
وأضاف: اللاعب ينتظره مستقبل كبير مع البرتقالي في السنوات المقبلة، ومن المؤكد أن جوران مدرب الفريق سيعمل على نقاط الضعف لدى اللاعب للوصول للمستوى المطلوب، ونأمل أن تكون مشاركته الأولى في الدوري محفزة له، وأن يكتسب خبرة المباريات مع الكبار، ويتخطى حاجز الرهبة.

عجمان
فريق عجمان
كأس رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©