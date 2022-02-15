لاعب يصوم عن التهديف في 28 مباراة بـ 22 مليون يورو!



أنور إبراهيم (القاهرة)

يلعب الدولي الفرنسي أدريان رابيو موسمه الثالث مع يوفنتوس الإيطالي، ويبدو أنه سيكون الموسم الأخير له، إذ إن «السيدة العجوز» يرغب في التخلص منه، نظراً لمردوده الفني المتواضع، وعدم تسجيل أو صناعة أي هدف في 28 مباراة شارك فيها، وبدا واضحاً إن «البيانكونيري» يدفعه دفعاً نحو الرحيل، إذ إن ماسيمليانو أليجري المدير الفني يشركه في مباراة كل مباراتين، ولم يسمح له بأن يلعب مباراتين متتاليتين منذ بداية العام الحالي.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت إن إدارة يوفنتوس أعطت الضوء الأخضر لرحيل رابيو بنهاية هذا الموسم، وكذلك الظهير البرازيلي أليكس ساندرو رغم أن عقد كل منهما ينتهي في صيف 2023. وقالت الصحيفة إن السر وراء ذلك يرجع إلى رغبة اليوفي في الحصول على مقابل مادي نظير بيعهما، بدلاً من الاضطرار لقبول رحيلهما مجاناً في العام التالي.

وذكر موقع ترانسفير ماركيت المتخصص في تحديد أسعار النجوم أن القيمة السوقية لرابيو حالياً تبلغ 22 مليون يورو، وتردد اسم رابيو منذ فترة من الوقت في إنجلترا وتحديداً في إيفرتون، غير أن هذا النادي الإنجليزي توقف عن الاهتمام به. ويضع رابيو في حساباته منتخب بلاده الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم القادمة 2022، حيث يأمل في أن يضمه ديدييه ديشامب المدير الفني إلى قائمة «الديوك» قبل المونديال ولهذا يحرص على التمهل في تحديد الوجهة التي سينتقل إليها، إذا ماغادر يوفنتوس، ويأمل في أن تكون وجهته القادمة أحد الأندية الإنجليزية الكبرى.

يذكرأن أدريان رابيو المولود في 3 أبريل 1995(26سنة)، بدأ مسيرته الإحترافية عام 2012 في نادي باريس سان جيرمان، ولعب فترة إعارة قصيرة في تولوز ثم عاد مجدداً لسان جيرمان في 2013، واستمر فيه حتى 2019، ومع اقتراب عقده من نهايته، رفض تجديده ودخل في مشاكل مع إدارة النادي الباريسي وتم إبعاده عن التدريبات مع الفريق الأول وتغريمه بمبالغ كبيرة بسبب غيابه عن تدريبات فريق الشباب، إلى أن تم استبعاده نهائياً حتى نهاية عقده، لينتقل بعدها في يوليو 2019، إلى يوفنتوس.