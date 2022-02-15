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الرياضي
بوجبا على رادار«السيدة العجوز».. وسان جيرمان يترقب!
بوجبا على رادار«السيدة العجوز».. وسان جيرمان يترقب!
15 فبراير 2022 09:15

 
أنور إبراهيم (القاهرة)
يجري مينو رايولا وكيل النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي مباحثات مع إدارة يوفينتوس الإيطالي من أجل إعادة لاعبه مرة أخرى إلى «السيدة العجوز» الذي شهد تألقه من قبل على امتداد 4 مواسم أمضاها مع هذا الفريق الإيطالي خلال الفترة من 2012إلى 2016، قبل أن يعود مرة أخرى إلى «الشياطين الحمر»الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية الخارجية في 2011 لمدة موسم واحد.
وحصل النجم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع منتخب «الديوك»، على بطولة الدوري الإيطالي «الكالشيو» 4 مرات، ووصل إلى نهائي دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» عام 2015، وهي أفضل فترة في مسيرته الكروية حيث لعب 216 مباراة وساهم في 72هدفاً ما بين تسجيل وصناعة.
ومن جانبه، أكد الإيطالي رودي جاليتي خبير الانتقالات بشبكة «سبورت إيطاليا» إن يوفنتوس استأنف بالفعل مفاوضاته مع رايولا وأبلغه بأن«السيدة العجوز» يريد استعادته، بينما ذكرت مصادر صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان مهتم أيضاً بالحصول على خدمات بوجبا، ويترقب باهتمام موقفه، في حين أن ريال مدريد الذي كان مهتماً به لفترة طويلة في عهد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق، صرف النظر فيما يبدو عن التفكير في التعاقد معه في ظل وجود عدد كبير من لاعبي خط الوسط في الفريق الملكي في الوقت الحالي.
وعلق بوجبا منذ فترة طويلة مفاوضاته مع ناديه الإنجليزي فيما يتعلق بتجديد عقده، رغبة منه في أن يأخذ كامل وقته قبل أن يقرر موقفه النهائي، وما الذي ينويه مستقبلاً.
يذكرأن بول بوجبا الذي يكمل في 15مارس القادم 29 سنة، حيث إنه من مواليد 1993، بدأ مغامرته خارج فرنسا في مانشستر يونايتد 2011 واستمر لموسم واحد فقط، ثم انتقل إلى يوفنتوس حتى 2016، ليعود في أغسطس من نفس العام إلى أولد ترافورد مرة أخرى مقابل 105 ملايين يورو ليكون وقتها أغلى لاعب في العالم. وحصل بوجبا على جائزة «الفتى الذهبي» عام 2013، التي تمنح لأفضل لاعب تحت 20 سنة. 

بوجبا
مانشستر يونايتد
يوفنتوس
باريس سان جيرمان
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