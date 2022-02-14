«دولي السيارات» يغير قاعدة الأمطار ويرفض رفع سباقات السبرينت

باريس (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» الاثنين، أنه غيّر قاعدة متعلقة بالإجراءات عند تساقط الأمطار ساعدت الهولندي ماكس فيرستابن على انتزاع لقب الموسم الماضي في بطولة العالم للفورمولا 1، كما لم يمض بخطة رفع عدد سباقات السرعة "سبرينت" التأهيلية الى ستة.

أعلن فيا عن القرارات بعد اجتماع لجنته ورئيسه المنتخب حديثًا الإماراتي محمد بن سليّم مع فرق الفورمولا 1 في لندن.

وقالت الهيئة القارية في بيان إنه كانت هناك "مناقشات مفصلة" حول الجدل الذي حصل في السباق الأخير للموسم في أبوظبي.

كان البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيديس، في طريقه الى لقب ثامن قياسي في بطولة العالم في ديسمبر الماضي، قبل قرار جدلي بانسحاب سيارة الأمان في اللفة الاخيرة ما سمح لفيرستابن بتجاوزه وتحقيق لقبه الاول في سيناريو مجنون.

وقال فيا إن "ملاحظات اللجنة بشأن المسائل المطروحة سيتم دمجها مع تقييم الرئيس الذي سيعلن عن التغييرات الهيكلية وخطة العمل في الأيام المقبلة".

كما طرح الاتحاد الدولي حادثة أخرى أثارت الجدل في جائزة بلجيكا الكبرى في أغسطس المنقضي. أُعلن عن فوز فيرستابن ومُنح نصف عدد النقاط التي يحصل عليها الفائز عادة (12.5)، على الرغم من إلغاء السباق بسبب الأمطار الغزيرة.

وجاء في البيان "لن يتم منح أي نقاط ما لم يكمل المتصدر ما لا يقل عن لفتين من دون تدخل سيارة الأمان أو سيارة الأمان الافتراضية".

كما أدرج نظامًا جديدًا للنقاط بناءً على النسبة المئوية للمسافة المقطوعة. إذا كانت السيارات قد تسابقت لأقل من 25 في المئة من المسافة المقررة، فسيحصل المتصدر على ست نقاط، مقابل أربع، ثلاث، اثنتين ونقطة تواليًا للسيارات الأربع التالية.

إذا اكتمل السباق بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المئة، "سيحصل الفائز على 13 نقطة (ثم 10، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1 للسيارات التالية)، أما إذا اكتمل "بين 50 و75 في المئة، سيحصل الفائز على 19 نقطة (ثم 14، 12، 9، 8، 6، 5، 3، 2، 1 تواليًا)".

تم إدراج سباقات السرعة "سبرينت" التأهيلية في ثلاثة سباقات الموسم الماضي وأعربت الفرق عن رغبتها في زيادتها هذا الموسم. وكان منظمو بطولة العالم والمدير الرياضي روس براون أعلنوا عن اتفاق مبدئي لرفع العدد الى ستة.

إلا أن الاتحاد الدولي أبقاه ثلاثة: إميليا رومانيا (24 أبريل)، النمسا (10 يوليو) والبرازيل (13 نوفمبر).

وقال في البيان إن هناك: اعترافًا من الجميع بأن هذا النظام خلق فوائد إيجابية للرياضة"، ولكنه أضاف أن الفرق كانت تواجه عامًا مليئًا بالتحديات بسبب إعادة تصميم السيارات وأن ثلاثة سباقات سرعة هو رقم معقول في ظل الضغوط التي تتعرض لها الفرق لهذا الموسم مع إدخال تغييرات كبيرة على القوانين.

ويتنافس السائقون في سباق الـ"سبرينت" السبت على مسافة تقارب 100 كلم على الحلبة خلال نحو 30 دقيقة لتحديد صاحب أفضل توقيت، وبالتالي المنطلق من المركز الأول يوم الأحد.

في 2021، كان يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الاوائل فقط على النقاط (3، 2، 1 تواليًا)، لكن في 2022 سيحصل الأول على ثماني نقاط نزولاً تدريجيًا الى نقطة للسائقين الثمانية الاوائل.

قام الاتحاد الدولي أيضًا بتعديل الطريقة التي يتم بها تحديد شبكة الانطلاق يوم الأحد.

سينطلق من المركز الأول السائق الذي يحقق أسرع لفة في تصفيات يوم الجمعة، ولكن سيتم تحديد انطلاق الآخرين في سباق الـ"سبرينت".



