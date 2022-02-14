سامورا: الإمارات لديها القدرة على إنجاح أي حدث

دبي (الاتحاد)

قدم علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية ملف استضافة دولة الإمارات، لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية لعام 2023، إلى فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة.

واستعرض علي حمد البدواوي التحضيرات الكاملة، التي تتطلع الإمارات للقيام بها، من أجل تقديم نسخة مميزة، والنابع من الخبرات المتراكمة، باستضافة عدد من أكبر وأهم البطولات الدولية لكرة القدم، ومنها كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، تحديداً في عام 2009.

وأكد البدواوي أن احتضان الدولة كأس القارات الشاطئية سنوياً، يعكس أهمية هذه اللعبة في الدولة، والجاهزية الكاملة لاحتضان كأس العالم الشاطئية.

واستقبل محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، فاطمة سامورا، في مقر الاتحاد في دبي، بحضور حمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالاتحاد، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات.

وعقد بن هزام اجتماعاً، على هامش الزيارة، مع سامورا، وجهت خلاله الأمين العام شكر «الفيفا» إلى اتحاد الكرة، على نجاح استضافة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في دولة الإمارات، بعد انسحاب اليابان، حيث تصدت الإمارات للحدث بنجاح، رغم قصر فترة التحضيرات للاستضافة، وقدمت نموذجاً رائداً في تأمين البطولة من كافة النواحي، والأجواء الرائعة من حيث الحضور الجماهيري الكبير وكافة الظروف المثالية في أبوظبي طوال فترة الحدث.

وقالت سامورا: «فخورون بهذا النجاح التنظيمي، لقد كانت الأجواء أكثر من رائعة في أبوظبي، والتنظيم المتميز للحدث كان ملحوظاً، كما حضرت الجماهير من مختلف القارات لتشجيع أنديتها هنا على أرض الإمارات، التي قدمت تنظيماً مميزاً للغاية على كل المستويات، وهذا ما يسعدنا دوماً».

وتابعت: «لقد نظمت أبوظبي مونديال الأندية للمرة الخامسة، وأنا بنفسي حضرت النسخة الرابعة للاستضافة، وسعيدة للغاية بما شاهدته من تطور كبير خلال تنظيم النسخة الخامسة هنا، لقد استثمرت الإمارات وأبوظبي في تطوير البنية التحتية والملاعب كاملة الخدمات، فضلاً عن وفرة الجوانب اللوجستية الكفيلة بإنجاح أي حدث، لذلك يقال إن أبوظبي هي المدينة الوحيدة القادرة على استضافة نهائيين كبيرين في نفس اليوم، وهذا ما شاهدناه بالفعل، خلال مباراة النهائي، وأيضاً مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي شهدت اهتماماً جماهيرياً كبيراً».

من جانبه، أكد الظاهري أن هذا اللقاء مع الأمين العام للفيفا، يجسد العلاقة المتأصلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويشكل فرصة لمواصلة تباحث التعاون المستقبلي في مختلف الأنشطة والمجالات، للتطوير المستمر لكرة القدم الإماراتية.

وعن إشادة سامورا، قال محمد بن هزام: «بالتأكيد هذا الأمر يشعرنا بالفخر، ويعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة، التي توفر كل الإمكانيات لإنجاح كامل الأحداث على أراضي الدولة، ليس في الرياضة فقط، ولكن في شتى المجالات، وهو ما بات مصدر فخر لكل أبناء الدولة».