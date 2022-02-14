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الرياضي
«دباوي» بطل كأس رئيس الدولة لفرق القدرة
«دباوي» بطل كأس رئيس الدولة لفرق القدرة
15 فبراير 2022 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

بعد فاصل من الإثارة والمنافسة القوية توّج فرسان «دباوي» بالميدالية الذهبية، لسباق لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة للفرق لمسافة 160 كلم، والذي أُقيم بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية.
وشارك في السباق نخبة من الفرسان والفارسات من داخل الدولة وخارجها، في أكبر تجمع لفرسان سباقات القدرة، وانتهى السباق في وقت متأخر في انتظار إكمال على الأقل 3 فرسان للسباق بنجاح لاحتساب النتيجة.
ونال فرسان «دباوي» الميدالية الذهبية بعدما قطعوا مسافة السباق البالغة 160 كلم في زمن إجمالي بلغ 20:29:17 ساعة، وتألف من منصور خميس، وراشد علي المهيري، ومحمد جمعة المهيري.
وحل في المركز الثاني فرسان وفارسات فريق «إسطبلات البوادي» بزمن قدره 20:30:21 ساعة، وتألف الفريق من أحمد صالح الشحي، عبد الله البستكي، وعلي الزرعوني، وحل فرسان فريق إسطبلات «الريف العجبان» ثالثاً والميدالية البرونزية خلال 20:59:17 ساعة، وتألف الفريق من ليتسيا سوزيز، واليس مينسيو، وأحمد الحمادي.

كأس رئيس الدولة للقدرة
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