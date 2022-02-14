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الرياضي
النصر يستقبل وفد «نخبة» الأندية العالمية ومسؤولي «الفيفا»
النصر يستقبل وفد «نخبة» الأندية العالمية ومسؤولي «الفيفا»
15 فبراير 2022 02:20

دبي (الاتحاد)

استقبل نادي النصر، وفداً من نخبة الأندية العالمية ومسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، المشاركين في النسخة الأولى من دبلوم «الفيفا» لإدارة الأندية المحترفة في كرة القدم.
وترأس الوفد ماركو روبيو مسؤول إدارة الاحتراف والتطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيرجيو سانتوس رئيس نادي كروزيرو البرازيلي، وخالد أحمد رفعت عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين المصرية، ومحمد غرابة نائب رئيس مجلس إدارة نادي انبي المصري، وأريانا كريسيوني حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان للسيدات السابقة وخبيرة كرة القدم النسائية، وريك هاور المدير المالي لنادي هامبورج الألماني، وعدد من مسؤولي الأندية العالمية.
واستقبل الوفد الزائر توفيق الزهروني المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، بجانب عدد من مسؤولي النادي، حيث رحب بالحضور، وقدم شرحاً مختصراً عن الهيكل التنظيمي للنادي، والشركات التابعة له، وعلاقة أقسام النادي بشركات النادي المختلفة.
وأجرى الوفد الزائر جولةً في أرجاء النادي، شملت استاد آل مكتوم، صالة تدريبات فريق كرة القدم الأول المجهزة بأحدث التجهيزات الرياضية، أكاديمية كرة القدم، وعيادة ومتحف النادي الذي يعرض إنجازات وتاريخ نادي النصر العريق، بجانب متجر النادي.
وتأتي الزيارة في إطار مشاركة النصر مُمثلاً في سعيد العامري، المدير التنفيذي السابق لشركة الكرة، في النسخة الأولى من دبلوم إدارة الأندية.

النصر
الفيفا
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