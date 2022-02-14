الظفرة والجزيرة.. قفزة إلى الأمام

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

الهروب عبر قفزة إلى الأمام، هو الهدف الذي يسعى إليه الظفرة والجزيرة عندما يلتقيان اليوم، في المباراة المؤجلة من الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية التي أسدل الستار عليها السبت الماضي.

يبحث «الفارس» عن التقدم خطوة هرباً من دائرة الخطر، حيث يحتل المركز 12 في الترتيب وتفصله نقطة واحدة فقط، عن العروبة صاحب المركز قبل الأخير، فيما يبحث «فخر أبوظبي» صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة، عن فوز يقربه خطوة من رباعي المقدمة، حيث يتأخر بفارق 4 نقاط عن شباب الأهلي الرابع و13 نقطة من العين المتصدر.

ورغم كثافة الصفقات التي قام بها الظفرة في «الميركاتو الشتوي» ومجموعها 10 صفقات ما بين أجانب ومواطنين، وقلة صفقات الجزيرة، الذي اكتفى بضم لاعبيه السابقين أحمد العطاس ومحمد جمال، إلا أن الفوارق الكبيرة تبقى موجودة بين الطرفين، بجانب أن الضيف الذي تلقى خسارتين في مونديال الأندية ليحل سادساً، يخطط لردة فعل قوية في الدوري، خاصة أن له أفضلية هذه المباراة المؤجلة عن بقية المنافسين.

وبينما حصد الظفرة 3 نقاط من 3 تعادلات في آخر 5 مباريات بالمسابقة، فإن الجزيرة حصد 10 نقاط في آخر 5 مباريات 3 انتصارات وتعادل، لذلك يسعى كل طرف لحصد العلامة الكاملة، وتأكيد أنه قادم بقوة فيما تبقى من المسابقة.